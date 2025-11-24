Phấn đấu thông tuyến đường sắt Bắc - Nam vào tối 25-11

Chiều 24-11, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, các đơn vị trong ngành đang huy động tối đa lực lượng nhằm khắc phục sự cố do mưa lũ tại khu vực Nam Trung bộ để sớm thông tuyến đường sắt Bắc - Nam trong tối 25-11.

Đến 16 giờ chiều 24-11, các đơn vị đã cơ bản hoàn thành việc xử lý sự cố tại Km1211–Km1215, khu gian Hảo Sơn – Phú Hiệp, nơi nền đường bị trôi và tim đường lệch tới 4m. Đây là khu vực đặc biệt khó, do chỉ có duy nhất một lối tiếp cận bằng đường sắt, khiến công tác thi công gặp nhiều trở ngại. Dự kiến, đoạn tuyến này sẽ được thông tuyến vào 22 giờ đêm nay.

Theo kế hoạch, trong ngày 25-11, các đơn vị tiếp tục dồn toàn lực triển khai 3 mũi thi công tại khu gian Phú Hiệp - Đông Tác, phấn đấu đến 22 giờ cùng ngày hoàn tất thi công, thử tải và kiểm tra an toàn; dự kiến thông tuyến đường sắt qua khu vực Nam Trung bộ vào đêm 25 hoặc rạng sáng 26-11.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, sau khi thông tuyến, ngành đường sắt sẽ tiếp tục hoàn thiện các điểm bị sự cố để nâng tốc độ chạy tàu, khôi phục hoàn toàn lịch chạy tàu.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lũ khu vực Nam Trung bộ (đoạn Diêu Trì - Nha Trang), Công ty cổ phần Vận tải đường sắt phải ngừng chạy nhiều chuyến tàu.

Ngày 24-11, ngành đường sắt ngừng chạy 6 tàu.

Ngày 25-11, có 6 tàu ngừng chạy, gồm: SE8 xuất phát ga Sài Gòn; SE5 xuất phát ga Hà Nội; SE21/SE22 xuất phát ga Đà Nẵng, Sài Gòn; SNT2/SNT1 xuất phát ga Sài Gòn, Nha Trang.

Ngày 26-11, có 7 tàu ngừng chạy, gồm: SE4 xuất phát ga Sài Gòn; SE8 xuất phát ga Sài Gòn, SE5 xuất phát ga Hà Nội; SE21/SE22 xuất phát ga Đà Nẵng, Sài Gòn; SNT1 xuất phát ga Nha Trang; SE48 xuất phát ga Nha Trang.

Ngày 27-11, có 3 tàu ngừng chạy gồm: SE4 xuất phát ga Sài Gòn; SE21/SE22 xuất phát ga Đà Nẵng, Sài Gòn.

Ngành đường sắt cũng rút ngắn hành trình tàu khách đi qua khu vực từ Diêu Trì đến Nha Trang. Cụ thể, tàu SE4 xuất phát ga Sài Gòn ngày 24 và 25-11 ngừng chạy đoạn từ ga Sài Gòn đến ga Đà Nẵng; tàu SE3 xuất phát ga Hà Nội ngày 24 và 25-11 đến ga Đà Nẵng là ga cuối cùng (bỏ đoạn từ ga Đà Nẵng đến ga Sài Gòn).

Như vậy, tính từ ngày 17-11 đến nay, ngành đường sắt đã phải ngừng chạy 65 đoàn tàu khách; tổ chức chuyển tải 976 hành khách bằng đường bộ từ ga Tuy Hòa đến ga Giã và ngược lại. Hơn 25.200 vé tàu được trả lại cho khách, trị giá khoảng 17,6 tỷ đồng.

Ngành đường sắt đồng thời hủy nhiều đơn hàng vận chuyển bằng đường sắt; nhiều xe hàng đang trên tàu dự kiến phải dỡ sang vận chuyển bằng đường bộ để kịp tiến độ, do đó phát sinh nhiều chi phí lên tới hàng chục tỷ đồng.

BÍCH QUYÊN