Kịp thời dập tắt đám cháy ô tô khách ở Hà Tĩnh

Sáng 30-11, lực lượng chức năng đã kịp thời dập tắt đám cháy xe ô tô khách trên tuyến quốc lộ 1 (đoạn đường tránh Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. 

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào 3 giờ 41 phút sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được tin báo của anh Trần Đ.L. (sinh năm 1985, trú tại xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An) lái xe ô tô khách mang BKS 29E-28.xx, về việc xe ô tô khách BKS 29E-28.xx, thuộc nhà xe T.P., chạy tuyến Nghệ An - TPHCM, khi lưu thông qua Km485+800, tuyến quốc lộ 1, đoạn đường tránh Hồng Lĩnh (địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) thì bất ngờ xảy ra cháy, khói bốc nghi ngút.

a1.jpg
Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy xe khách
z7276738243069_e0b1137e98e0b55b8d85f31d054657d0.jpg

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe ô tô khách có nhiều hành khách.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chữa cháy chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Nam Hồng Lĩnh, lực lượng chức năng và người dân xung quanh kịp thời đưa các hành khách trên xe ô tô khách ra ngoài và tiến hành dập lửa.

Đến khoảng 4 giờ 10 phút sáng cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.

aaaa.jpg
Sau nỗ lực của lực lượng chức năng, đám cháy đã được khống chế, dập tắt
et.jpg

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng một số bộ phận của xe ô tô khách cùng tài sản bị hư hỏng. Ước tính thiệt hại ban đầu về tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng.

Qua khám nghiệm hiện trường, sơ bộ ban đầu xác định nguyên nhân cháy khả năng là do chập điện.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy.

vv.jpg
z7276738225930_ce647645834edb4a2d4ae732a91848b2.jpg
Hiện trường vụ cháy
DƯƠNG QUANG

