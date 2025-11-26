Công bố tình trạng khẩn cấp về hạ tầng giao thông ở miền Trung và Tây Nguyên

Bộ Xây dựng vừa quyết định công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai đối với hệ thống hạ tầng giao thông tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Theo Bộ Xây dựng, sau đợt mưa lũ lịch sử diễn ra từ ngày 17 đến 22-11, thiên tai đã gây hư hại nghiêm trọng nhiều đoạn thuộc đường Trường Sơn Đông và quốc lộ 1 qua Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Khắc phục vị trí sạt lở

Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ III đã xác định các vị trí hư hỏng có nguy cơ trực tiếp đe dọa an toàn tính mạng người dân và phương tiện.

Ngay sau khi công bố tình trạng khẩn cấp, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ III triển khai các biện pháp ứng phó theo quy định, gồm rà soát mức độ thiệt hại, xác định giải pháp khắc phục và ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để kịp thời sửa chữa các đoạn tuyến bị hư hỏng. Khi hoàn thành thi công khẩn cấp, Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Xây dựng để xem xét công bố kết thúc tình trạng khẩn cấp về thiên tai.

Toàn cảnh khu vực bị sạt lở trên đèo Mimosa vào sáng 20-11. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cùng ngày, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, hiện các quốc lộ qua khu vực Nam Trung bộ do địa phương quản lý vẫn còn 8 vị trí tắc đường, trong đó 6 vị trí trên quốc lộ 27C và 2 vị trí trên quốc lộ 20.

Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với Sở Xây dựng Lâm Đồng, các ban quản lý dự án và nhà thầu thi công kiểm tra tổng thể hiện trạng các điểm sạt lở. Trên cơ sở khảo sát thực địa, Cục Đường bộ Việt Nam đã đề xuất giải pháp kỹ thuật và phương án sửa chữa khẩn cấp đối với các vị trí hư hỏng nghiêm trọng gây đứt gãy nền mặt đường, làm ách tắc và chia cắt giao thông, đặc biệt là tại đèo Mimosa, đèo Prenn và đèo D’Ran trên tuyến quốc lộ 20.

BÍCH QUYÊN