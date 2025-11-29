Đề xuất 500 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ trên các tuyến quốc lộ qua Nam Trung bộ

Ngày 29-11, Bộ Xây dựng cho biết, tổng thiệt hại hạ tầng giao thông do cấp bộ quản lý trong đợt mưa lũ tại khu vực Nam Trung bộ vừa qua ước tính khoảng 100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều dự án đang thi công bị ảnh hưởng tiến độ.

Mưa lũ tại khu vực Nam Trung bộ vừa qua làm hư hỏng nhiều tuyến đường

Để khắc phục, các cơ quan chức năng dự kiến sẽ kiên cố hóa taluy dương; kiên cố hóa taluy âm; nâng cao cao độ đường đỏ và cải thiện thoát lũ; bổ sung và mở rộng hệ thống cống; sửa chữa nền, mặt đường. Tổng kinh phí đề xuất khoảng 500 tỷ đồng.

Hiện vẫn còn 9 vị trí tắc giao thông trên quốc lộ 27C (địa bàn tỉnh Khánh Hòa), dự kiến sẽ thông xe 1 làn toàn tuyến trước ngày 4-12; 2 vị trí trên quốc lộ 20 (địa bàn tỉnh Lâm Đồng) dự kiến thông xe ngày trước 3-12. Đây là các quốc lộ do địa phương quản lý.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, mưa lũ cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, trong đó có 4 dự án có kế hoạch hoàn thành vào dịp 19-12, gồm: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong. Các dự án này đến nay chưa khôi phục được toàn bộ công trường.

Bên cạnh đó, một số dự án, cải tạo, nâng cấp quốc lộ đang triển khai trên địa bàn gồm: Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19 (tỉnh Gia Lai); Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên quốc lộ 20 (tỉnh Lâm Đồng) cũng bị ảnh hưởng tiến độ.

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương khôi phục công trường, tổ chức thi công trở lại để hoàn thành các dự án thành phần theo kế hoạch; có giải pháp bù đắp tiến độ bị chậm do ảnh hưởng của mưa lũ; chủ động có các giải pháp ứng phó với tình huống thiên tai trong thời gian tới.

BÍCH QUYÊN