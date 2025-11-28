Chưa xác định thời điểm thông xe một làn trên đèo Khánh Lê

Lực lượng và phương tiện ngày đêm khắc phục sạt lở đèo Khánh Lê, nhưng chưa thể dự báo chính xác thời gian thông xe 1 làn trên đoạn đèo.

Ngày 28-11, ông Lê Thuận Đoàn, Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa (đơn vị bảo trì đường) cho biết đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện ngày đêm khắc phục sạt lở đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh). Tuy nhiên, chưa thể dự báo chính xác thời gian thông xe 1 làn trên đoạn đèo Khánh Lê.

Một điểm bị sụt lún mặt đường nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê. Ảnh: HIẾU GIANG

Sau trận mưa lũ vừa qua, đèo bị sạt lở nghiêm trọng tại 52 vị trí với hơn 100.000m³ đất đá; trong đó 19 điểm vùi lấp hoàn toàn mặt đường. Có điểm bị sạt lở 1/2 nền đường; có đoạn kéo dài khoảng 100m, sạt sâu hơn 5m,

Đến nay, 42 vị trí đã được thông cơ bản 1 làn, còn 10 vị trí vẫn chưa khắc phục. Nhiều khối đá nặng hàng trăm tấn chắn ngang, khiến đơn vị bảo trì không thể tiếp cận các điểm phía trên.

Mặt đường và taluy âm sụt lún dài 100m, rộng 10m, sâu khoảng 5m tại Km36+700. Ảnh: NHẬT THANH

Trước tình hình nguy hiểm, lực lượng chức năng đã đóng đường, chỉ cho phép các phương tiện chuyên dụng phục vụ sửa chữa lưu thông. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ nổ mìn phá đá, nhưng tiến độ chậm, vì sau khi phá một điểm, công nhân phải dọn xong mới tiếp tục phá điểm khác.

Đường cứu nạn trên đèo bị đất đá vùi lấp. Ảnh: HIẾU GIANG

Nguy cơ sạt lở càng lớn khi nhiều mảng đất, đá còn cheo leo trên vách đèo, trong khi thời tiết diễn biến bất thường và bão số 15 đang áp sát đất liền. Hiện khu vực vẫn có mưa nhỏ, nhiều mạch nước chảy âm ỉ trong núi, nên lực lượng chức năng túc trực theo dõi, kiểm tra liên tục. UBND tỉnh Khánh Hòa đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, giao Sở Xây dựng vận dụng quy định để sửa chữa đúng tiến độ, an toàn.

HIẾU GIANG