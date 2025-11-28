Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ 3 dự án cầu Cần Giờ, Thủ Thiêm 4 và Phú Mỹ 2

Chiều 28-11, Văn phòng UBND TPHCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường, về tiến độ triển khai nghiên cứu đầu tư 3 dự án nhóm A gồm: cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Phú Mỹ 2.

Phối cảnh cầu Cần Giờ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo thông báo, UBND TPHCM yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ của hai phương án đầu tư Dự án cầu Cần Giờ và gửi Sở Tài chính. Cụ thể, phương án 1 (đầu tư công), trình HĐND TPHCM tại kỳ họp tháng 12-2025. Phương án 2 (đầu tư theo hình thức PPP), xem xét đề xuất của đơn vị đầu đầu tư, bảo đảm tiến độ khởi công ngày 15-1-2026. Sở Tài chính nhanh chóng tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM.

Đối với Dự án cầu Thủ Thiêm 4, Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch – Kiến trúc nghiên cứu ý kiến Bộ Xây dựng và hoàn thiện báo cáo. Sở Xây dựng trình kế hoạch chi tiết triển khai dự án theo hình thức PPP.

Đối với Dự án cầu Phú Mỹ 2, thực hiện chỉ đạo tại Công văn 3338/UBND-DA, Sở Tài chính làm việc với đơn vị đầu tư để rút ngắn thời gian chuẩn bị, bảo đảm đủ điều kiện khởi công ngày 15-1-2026, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sở Xây dựng được yêu cầu khẩn trương thực hiện chỉ đạo tại Công văn 11967/VP-DA, hoàn tất tài liệu phục vụ cuộc họp về các dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, không được chậm trễ.

QUỐC HÙNG