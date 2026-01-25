Khánh Hòa: Hai tàu du lịch cập Cảng quốc tế Cam Ranh

Cụ thể, tàu Westerdam mang theo 1.857 khách cùng 857 thuyền viên, còn tàu Norwegian Sun mang theo 1.868 khách cùng 899 thuyền viên; lần lượt khởi hành từ Campuchia và Malaysia, đến Cam Ranh trong buổi sáng để tham quan các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
Sau khi cập cảng, du khách được Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hồng tổ chức tham quan nhiều điểm đến, di tích và làng nghề như Tháp Bà Ponagar, Nhà thờ Đá Nha Trang, Chùa Long Sơn, Vườn quốc gia Núi Chúa, các trang trại trồng tỏi, hành, vườn nho…
Chiều cùng ngày, tàu Norwegian Sun sẽ rời Khánh Hòa để tiếp tục hành trình đến Campuchia, còn tàu Westerdam sẽ đi đến Đà Nẵng.
Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Khánh Hòa đã đón 7 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 13.875 lượt du khách lên bờ tham quan. Theo đăng ký của các hãng tàu, trong năm 2026, địa phương dự kiến đón thêm 35 chuyến tàu biển quốc tế. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển du lịch tàu biển của tỉnh.