Khánh Hòa: Hai tàu du lịch cập Cảng quốc tế Cam Ranh

Chiều 25-1, Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong cùng ngày, Cảng quốc tế Cam Ranh đã đón hai tàu biển Norwegian Sun (quốc tịch Bahamas) và Westerdam (quốc tịch Hà Lan) cập cảng.

Cụ thể, tàu Westerdam mang theo 1.857 khách cùng 857 thuyền viên, còn tàu Norwegian Sun mang theo 1.868 khách cùng 899 thuyền viên; lần lượt khởi hành từ Campuchia và Malaysia, đến Cam Ranh trong buổi sáng để tham quan các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tàu biển Norwegian Sun và Westerdam cùng cập Cảng quốc tế Cam Ranh, ngày 25-1. Ảnh: ANH PHÁT

Sau khi cập cảng, du khách được Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hồng tổ chức tham quan nhiều điểm đến, di tích và làng nghề như Tháp Bà Ponagar, Nhà thờ Đá Nha Trang, Chùa Long Sơn, Vườn quốc gia Núi Chúa, các trang trại trồng tỏi, hành, vườn nho…

Chiều cùng ngày, tàu Norwegian Sun sẽ rời Khánh Hòa để tiếp tục hành trình đến Campuchia, còn tàu Westerdam sẽ đi đến Đà Nẵng.

Hai tàu chở tổng cộng khoảng 3.725 du khách mang nhiều quốc tịch. Ảnh: ANH PHÁT

Du khách xuống tàu đi tham quan các điểm du lịch tại Khánh Hòa. Ảnh: ANH PHÁT

Du khách hào hứng khi đến với Khánh Hòa. Ảnh: ANH PHÁT

Hình ảnh tàu Westerdam. Ảnh: ANH PHÁT

Tàu biển Norwegian Sun và Westerdam tại Cảng quốc tế Cam Ranh, ngày 25-1. Ảnh: ANH PHÁT

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Khánh Hòa đã đón 7 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 13.875 lượt du khách lên bờ tham quan. Theo đăng ký của các hãng tàu, trong năm 2026, địa phương dự kiến đón thêm 35 chuyến tàu biển quốc tế. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển du lịch tàu biển của tỉnh.

HIẾU GIANG