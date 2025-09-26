Khánh Hòa hoàn tất thu hồi toàn bộ đất dự án chắn biển Nha Trang

Ngày 26-9, UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đã thông báo đến Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa về việc thu hồi hơn 1.815 m 2 đất còn lại của dự án Ana Mandara, phía đông đường Trần Phú.

Khu vực đất bị thu hồi tại bờ biển Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Lý do thu hồi là do đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn sử dụng; quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 82 Luật Đất đai 2024. Theo quy định, nhà đầu tư có 24 tháng kể từ ngày hết hạn thuê đất để tháo dỡ, di chuyển tài sản trên đất. Địa phương yêu cầu chủ đầu tư xử lý tài sản gắn liền với đất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định trong suốt quá trình để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước.

Hơn 20 năm trước, tỉnh Khánh Hòa cho Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa thuê hơn 28.000m2 đất bờ biển để làm dự án Ana Mandara. Đầu năm 2024, tỉnh thu hồi 20.000m2 và gia hạn 8.000m2 đến cuối năm 2024.

Tháng 6-2025, địa phương tiếp nhận thêm 6.200m2 chạy dọc 90m bờ biển. Sau khi tiếp quản hơn 1.815m2 đất nói trên, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất việc thu hồi toàn bộ diện tích dự án chắn biển Nha Trang để chỉnh trang, phục vụ công cộng.

HIẾU GIANG