Thu phí tham quan Vịnh Nha Trang từ ngày 25-9-2025

Chiều 23-9, ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý Vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), cho biết từ ngày 25-9-2025 sẽ chính thức triển khai thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Nha Trang.

dasua-06293.jpg
Ca nô chở khách tham quan vịnh tại Bến tàu du lịch Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Các điểm thu phí gồm: Bến tàu Du lịch Nha Trang, Bến thủy nội địa Phú Quý, Bến thủy nội địa Viện Hải dương học và Công viên Bến du thuyền quốc tế Ana Marina.

Mức phí tham quan (chưa bao gồm bảo hiểm tai nạn) từ 6.000 đồng đến 40.000 đồng/người/lượt, được tính theo số lượt khách di chuyển từ bến thủy nội địa ra đảo tham quan, không tính theo số ngày lưu trú.

Cụ thể: tuyến 1 (đảo Hòn Miễu Trí Nguyên) 6.000 đồng; tuyến 2 (đảo Hòn Tằm) 8.000 đồng; tuyến 3 (đảo Hòn Tre) 8.000 đồng; tuyến 4 (đảo Hòn Một) 8.000 đồng; tuyến 5 (đảo Hòn Mun) 10.000 đồng; tuyến 6 (tổng hợp) 40.000 đồng/người/lượt.

Ngoài ra, tại Bến tàu Du lịch Nha Trang và Bến thủy nội địa Phú Quý (do Ban Quản lý Vịnh Nha Trang là chủ bến), khách tham quan bắt buộc mua vé dịch vụ sử dụng bến thủy nội địa với mức 3.000 đồng/người/lượt.

Ảnh màn hình 2025-09-23 lúc 13.51.34.png
Mức phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Nha Trang. Ảnh: BQL

Các đối tượng được miễn phí tham quan gồm: trẻ em dưới 6 tuổi; công dân cư trú tại Khánh Hòa; người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) cùng một số đối tượng khác… Trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi, học sinh, sinh viên và hộ nghèo... được giảm 50% mức phí.

Ban Quản lý Vịnh Nha Trang sẽ trực tiếp bán vé và thu phí tại các bến do đơn vị quản lý đồng thời phối hợp, hỗ trợ Công ty CP Ana Marina Nha Trang, Viện Hải dương học công tác thu phí trong giai đoạn đầu. Riêng tại các bến do Công ty CP Vinpearl - Chi nhánh Nha Trang quản lý, doanh nghiệp sẽ thực hiện thu hộ sau khi có quy chế phối hợp.

Khách tham quan có thể mua vé và nộp phí trực tuyến tại website "muavedulichnhatrang.com.vn". Mức phí tham quan Vịnh Nha Trang không bao gồm giá vé dịch vụ tham quan các đảo trong vịnh.

HIẾU GIANG

