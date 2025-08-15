Đồng Nai siết chặt phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Từ đầu năm 2025 đến ngày 10-8, toàn tỉnh ghi nhận 24 ổ dịch tại 20 xã, buộc phải tiêu hủy hơn 4.100 con heo. So với cùng kỳ năm ngoái, số ổ dịch tăng 187,5%, số heo chết và tiêu hủy tăng hơn 718%. Dịch bệnh chủ yếu bùng phát tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo điều kiện an toàn sinh học. Với tổng đàn heo gần 4,2 triệu con, chiếm hơn 14% đàn heo cả nước, Đồng Nai đang đứng trước nguy cơ cao dịch tả heo châu Phi tiếp tục lan rộng.

Bà Nguyễn Thị Hoàng yêu cầu các địa phương huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, kiên quyết xử lý ổ dịch triệt để, không để lây lan. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền để người dân không giấu dịch, phát tờ rơi hướng dẫn vệ sinh, khử trùng chuồng trại hàng ngày; công tác tiêu hủy heo bệnh cần tuân thủ nghiêm ngặt; kiểm soát chặt hoạt động giết mổ không phép.

BÙI LIÊM