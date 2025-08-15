Y tế - Sức khỏe

Đồng Nai siết chặt phòng, chống dịch tả heo châu Phi

SGGP

Sáng 14-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng đã chủ trì hội nghị trực tuyến khẩn với các xã, phường toàn tỉnh nhằm chấn chỉnh công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi đang có chiều hướng gia tăng nhanh chóng.

Từ đầu năm 2025 đến ngày 10-8, toàn tỉnh ghi nhận 24 ổ dịch tại 20 xã, buộc phải tiêu hủy hơn 4.100 con heo. So với cùng kỳ năm ngoái, số ổ dịch tăng 187,5%, số heo chết và tiêu hủy tăng hơn 718%. Dịch bệnh chủ yếu bùng phát tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo điều kiện an toàn sinh học. Với tổng đàn heo gần 4,2 triệu con, chiếm hơn 14% đàn heo cả nước, Đồng Nai đang đứng trước nguy cơ cao dịch tả heo châu Phi tiếp tục lan rộng.

Bà Nguyễn Thị Hoàng yêu cầu các địa phương huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, kiên quyết xử lý ổ dịch triệt để, không để lây lan. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền để người dân không giấu dịch, phát tờ rơi hướng dẫn vệ sinh, khử trùng chuồng trại hàng ngày; công tác tiêu hủy heo bệnh cần tuân thủ nghiêm ngặt; kiểm soát chặt hoạt động giết mổ không phép.

BÙI LIÊM

Từ khóa

Nguyễn Thị Hoàng Dịch tả heo châu Phi Ổ dịch Con heo Tiêu hủy Tổng đàn Lợn Năm 2025 Chuồng trại Tờ rơi

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn