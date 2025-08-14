Khánh Hòa: Xem xét trách nhiệm việc điểm thi Ngữ văn tăng nhiều sau phúc khảo

Bài thi môn Ngữ văn lệch 0,25 điểm sau phúc khảo có thể cho phép vì phụ thuộc vào đánh giá của giám khảo về khả năng cảm thụ văn học hoặc khả năng diễn đạt của học sinh. Nhưng khi phát sinh chênh lệch từ 0,5 điểm thì phải tổ chức đối thoại giữa giám khảo chấm phúc khảo và giám khảo chấm đợt đầu.

Học sinh lớp 12 tại Khánh Hòa tham gia thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: HIẾU GIANG

Ngày 14-8, trao đổi với Báo SGGP, ông Đỗ Hữu Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Khánh Hòa, cho hay, đơn vị sẽ xem xét trách nhiệm của giám khảo chấm thi, liên quan một số bài thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của thí sinh tại tỉnh tăng từ 0,5 điểm sau phúc khảo.

Theo ông Đỗ Hữu Quỳnh, bài thi môn Ngữ văn lệch 0,25 điểm sau phúc khảo có thể cho phép vì phụ thuộc vào đánh giá của giám khảo về khả năng cảm thụ văn học hoặc khả năng diễn đạt của học sinh. Nhưng khi phát sinh chênh lệch từ 0,5 điểm thì phải tổ chức đối thoại giữa giám khảo chấm phúc khảo và giám khảo chấm đợt đầu.

Việc xem xét trách nhiệm để nhằm kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong quá trình chấm thi cần cẩn trọng, kỹ lưỡng, mục đích cho kết quả điểm thi của thí sinh chính xác nhất, đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Trường hợp phát hiện sai phạm khác thì sẽ báo cáo, xin ý kiến Giám đốc Sở GD-ĐT để xử lý theo quy định.

Kết quả phúc khảo bài thi môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Trong đó có 346 bài thi môn Ngữ văn của thí sinh trên địa bàn tỉnh đề nghị phúc khảo, kết quả 196 bài thi giữ nguyên điểm, 150 bài được tăng điểm, chiếm hơn 43% (cụ thể 148 bài thi tăng 0,25 điểm, 1 bài thi tăng 0,5 điểm và 1 bài thi tăng 0,75 điểm).

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các giám khảo đợt đầu và giám khảo chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực phải báo cáo lãnh đạo Ban Phúc khảo để xử lý theo quy định.

