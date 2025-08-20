Dự án này mang ý nghĩa đối với ngành y tế thành phố khi mà số bệnh viện công lập có cơ sở hạ tầng mới, hiện đại tiếp tục gia tăng trong những năm gần đây.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Bệnh viện An Bình, giai đoạn 2. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sáng 20-8, tại phường An Đông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM tổ chức Lễ khánh thành dự án cải tạo, xây dựng Bệnh viện An Bình (giai đoạn 2).

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM chia sẻ, dự án cải tạo, xây dựng bệnh viện An Bình (giai đoạn 1) có quy mô 300 giường, hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 8-2022 và hôm nay, khánh thành dự án giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư trên 600 tỷ đồng. Dự án này mang ý nghĩa không chỉ đối với đội ngũ thầy thuốc bệnh viện, mà còn đối với ngành y tế thành phố khi mà số bệnh viện công lập có cơ sở hạ tầng mới, hiện đại tiếp tục gia tăng trong những năm gần đây.

﻿PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Để bệnh viện phát triển xứng tầm trong giai đoạn tới, Giám đốc Sở Y tế TPHCM đề nghị, Bệnh viện An Bình tiếp tục phát triển các chuyên khoa thế mạnh như tim mạch, nội tiết, thận nhân tạo, phẫu thuật tiêu hoá – gan mật, chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng. Đưa vào vận hành phòng mổ hiện đại, hệ thống xét nghiệm tự động, các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tiên tiến nhằm nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian chẩn đoán và điều trị.

Bên cạnh đó, bệnh viện cần nghiên cứu ứng dụng và đổi mới mô hình quản trị, chuẩn hoá quy trình quản lý chất lượng theo bộ tiêu chí quốc gia và từng bước tiếp cận các chuẩn mực quốc tế (ACHS, JCI); đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số (hồ sơ bệnh án điện tử…) cho đến kết nối dữ liệu y tế thành phố; xây dựng môi trường bệnh viện xanh – an toàn – thân thiện, gắn liền với sự hài lòng của người bệnh làm trung tâm.

Ngoài ra, bệnh viện cần tiếp tục đầu tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có chính sách thu hút và giữ chân nhân tài, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng và khuyến khích sáng tạo.

“Giải được các bài toán này, Bệnh viện An Bình sẽ đáp ứng được mô hình bệnh viện thông minh – thân thiện với cộng đồng, trở thành một trung tâm y tế đa khoa chất lượng cao, góp phần vào mục tiêu xây dựng hệ thống y tế TPHCM thông minh, công bằng, hiệu quả và vì sức khoẻ nhân dân”, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

Bà Trần Minh Phương, Giám đốc Ban Quản lý các dự án y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM, báo cáo tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trước đó, bà Trần Minh Phương, Giám đốc Ban Quản lý các dự án y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM cho biết, dự án Cải tạo, xây dựng Bệnh viện An Bình (giai đoạn 2) với quy mô 2 tầng hầm, 12 tầng trệt với tổng diện tích sàn xây dựng 22.241m2, quy mô 400 giường. Đây là dự án nhóm B, công trình cấp I có tổng mức đầu tư trên 600 tỷ đồng, diện tích sử dụng là đất 14.738m. Kết hợp với dự án xây dựng Bệnh viện An Bình giai đoạn 1 (diện tích sàn xây dựng khoảng 22.000m2, quy mô 300 giường), Bệnh viện An Bình bố trí đầy đủ các khoa phòng chức năng theo tiêu chuẩn bệnh viện đa khoa hạng 1, cung cấp dịch vụ y tế chuyên sâu đa dạng. Trong quá trình thi công dự án, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, tuy nhiên các đơn vị liên quan đã nỗ lực tháo gỡ, vượt khó nên đến nay công trình đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục để đưa vào sử dụng, đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

Bệnh viện An Bình được hình thành từ năm 1892, tiền thân là ngôi chùa được đồng bào người Hoa xây cất với hoạt động y tế nhân đạo khám bệnh và bốc thuốc miễn phí cho người dân. Năm 1945, bệnh viện áp dụng Tây y và có tên là Bệnh viện Triều Châu. Năm 1978, được đổi tên thành Bệnh viện An Bình, do Sở Y tế TPHCM quản lý.

QUANG HUY