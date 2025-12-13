Cảnh báo từ “hiệu ứng miễn dịch giảm”

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, mùa đông năm nay tình hình cúm mùa diễn biến phức tạp khi xuất hiện sớm hơn gần hai tháng so với chu kỳ thông thường, đồng thời có xu hướng kéo dài hơn.

Tình hình cúm mùa diễn biến phức tạp. Ảnh minh họa

Kể từ tháng 10 năm nay, tình trạng nhiễm cúm trên toàn cầu đã gia tăng đáng kể, trong đó virus cúm A đang chiếm ưu thế.

Cúm mùa bùng phát sớm và mạnh, tỷ lệ nhập viện tăng cao khiến hệ thống y tế của nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Nhật Bản cũng chịu áp lực lớn. Riêng tại Anh, Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) cảnh báo đất nước đang đối mặt với một “làn sóng cúm” nguy hiểm.

Theo tờ Guardian, trong một tuần gần đây, trung bình có 1.717 bệnh nhân ở Anh nhập viện vì cúm mỗi ngày, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, có khoảng 69 ca/ngày được điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt.

WHO cũng cảnh báo về “hiệu ứng miễn dịch giảm” sau đại dịch Covid-19 do người dân ít tiếp xúc với virus cúm trong các năm phong tỏa khiến khả năng miễn dịch cộng đồng suy yếu.

Cùng với đó, tỷ lệ tiêm vaccine cúm giảm nhẹ ở một số nhóm dân số trẻ là yếu tố có thể khiến dịch cúm lan nhanh hơn khi điều kiện thời tiết thuận lợi. Dù vaccine cúm được cập nhật hàng năm, hiệu quả bảo vệ có thể thay đổi tùy theo sự khớp kháng nguyên giữa các chủng lưu hành và thành phần vaccine.

Trước thực trạng bùng phát cúm mùa trên thế giới, các chuyên gia y tế khuyến cáo biện pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa cúm vẫn là tiêm vaccine định kỳ. Mỗi mũi tiêm vaccine sẽ góp phần xây dựng một “lá chắn cộng đồng” vững vàng trước dịch bệnh.

Cùng với đó là kết hợp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi có triệu chứng và tránh tụ tập nơi đông người trong thời gian dịch bùng phát. Đối với các nhóm nguy cơ cao như người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mãn tính, việc tiêm nhắc lại hàng năm giúp giảm đáng kể nguy cơ nhập viện và biến chứng nặng.

PHƯƠNG NAM