Lan tỏa niềm tin, tiếp thêm sức mạnh cho người bệnh ung thư vú

Hưởng ứng Tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú 2025, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng, Bộ Y tế vừa phối hợp cùng Roche Pharma Việt Nam, AstraZeneca Việt Nam, La Roche-Posay, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Ung bướu TPHCM tổ chức Diễn đàn người bệnh ung thư vú 2025, tại TPHCM.

Chương trình có sự tham gia của gần 200 bệnh nhân ung thư vú khu vực phía Nam, tạo nên một không gian kết nối, sẻ chia.

Tại chương trình, PGS-TS bác sỹ Huỳnh Quang Khánh, Trưởng khoa tuyến vú, Bệnh viện Chợ Rẫy cung cấp những kiến thức về cách nhận diện và vượt qua các khủng hoảng trong điều trị ung thư vú, từ những biến động thể chất đến các áp lực tâm lý mà người bệnh thường gặp. Trong khi đó, TS-BS Phan Thị Hồng Đức, Trưởng khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Ung bướu TPHCM lại mang đến những thông tin khoa học, rõ ràng và cởi mở về các vấn đề sức khỏe sinh sản, đời sống tình dục và chăm sóc toàn diện trong điều trị ung thư vú.

Chuyên gia y tế chia sẻ các thông tin, kiến thức về chăm sóc, điều trị cho người bệnh ung thư vú

Không chỉ mang đến kiến thức y khoa, diễn đàn đã trở thành một ngày hội tinh thần, nơi cảm nhận sự đồng hành và động lực lớn từ cộng đồng đối với bệnh nhân ung thư vú.

Đặc biệt, điểm nhấn xúc động của diễn đàn là phần giao lưu với chị Nguyễn Thị Trà Ly, người đã kiên cường chiến đấu với ung thư vú gần 10 năm. Câu chuyện về những nỗ lực không ngừng và tinh thần lạc quan của chị Ly đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về niềm tin và sự bền bỉ của người phụ nữ Việt Nam luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn.

Diễn đàn đã thu hút được đông đảo chị em phụ nữ ở TPHCM tham gia

Diễn đàn là một trong những hoạt động nổi bật của chiến dịch "Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu" năm 2025, bên cạnh các chương trình như khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho 2.500 phụ nữ tại Hà Nội và TPHCM. Thông qua chuỗi hoạt động này, chiến dịch kỳ vọng tiếp tục tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần mang đến cơ hội chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ Việt Nam một cách chủ động và bền vững.

Mỗi năm, cả nước ghi nhận hơn 24.500 ca mắc mới ung thư vú, chiếm 28,9% tổng số ca ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, đây là căn bệnh có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp.

KHÁNH NGUYỄN