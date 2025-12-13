Cẩn trọng về sức khỏe với không khí có nồng độ bụi mịn cao

Ngày 13-12, diễn ra Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM với chủ đề: "Chẩn đoán - Điều trị bệnh lý tai mũi họng trong thời kỳ chuyển đổi số”.

Theo TS-BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, nếu tiếp xúc lâu dài với không khí có nồng độ bụi mịn cao, sẽ gây tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp, từ viêm mũi xoang, viêm họng kéo theo bệnh lý tai giữa, bệnh phổi và về lâu dài làm tăng nguy cơ ung thư vùng tai mũi họng và đường hô hấp nói chung.

TS-BS Lê Trần Quang Minh chia sẻ tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, PGS-TS Lâm Huyền Trân, Phó Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng TPHCM cho biết, Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu, với nồng độ bụi mịn cao và mức độ phơi nhiễm ngày càng tăng. Nhiều bằng chứng đã chỉ ra rằng các yếu tố môi trường này có mối liên hệ mật thiết với sự khởi phát cũng như mức độ trầm trọng của viêm mũi dị ứng.

Theo PGS-TS Lâm Huyền Trân, các chất ô nhiễm không khí như PM2.5, PM10, SO2, NO2, khói thuốc lá và các hạt ô nhiễm từ giao thông, cùng với sự thay đổi của khí hậu làm tăng mật độ phấn hoa và thay đổi mùa phấn, từ đó thúc đẩy quá trình viêm và làm nặng hơn triệu chứng viêm mũi dị ứng.

Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, việc kiểm soát viêm mũi dị ứng đòi hỏi một chiến lược toàn diện bao gồm: giảm phơi nhiễm dị nguyên; cải thiện điều kiện sống; tăng cường vệ sinh mũi xoang; sử dụng thiết bị lọc không khí và lựa chọn thuốc điều trị phù hợp.

"Sự phối hợp giữa biện pháp kiểm soát môi trường và thuốc kháng dị ứng thế hệ mới đóng vai trò thiết yếu trong quản lý hiệu quả viêm mũi dị ứng trong bối cảnh ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp", PGS-TS Lâm Huyền Trân khuyến cáo.

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên năm 2025 của Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM thu hút khoảng 400 đại biểu với 19 chủ tọa đoàn và trên 30 báo cáo viên trong nước. PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM (thứ 3 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng hội nghị Hội nghị khoa học mang đến những cập nhật quan trọng, các công trình nghiên cứu mới cùng các phương pháp điều trị tiên tiến nhất trong lĩnh vực tai mũi họng hiện nay nhằm tăng cường hợp tác chuyên môn, chia sẻ kiến thức và cập nhật các tiến bộ mới trong chẩn đoán – điều trị bệnh lý tai mũi họng trong bối cảnh y tế đang bước vào thời kỳ chuyển đổi số mạnh mẽ.

THÀNH SƠN