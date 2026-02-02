Xã hội

Khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc

SGGPO

Sau quá trình thi công, công trình cải tạo, nâng cấp Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc đã hoàn thành.

Khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc
aaaaa.jpg
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình

Chiều 2-2, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng tổ chức lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

z7493669090215_9fe73b075b26549c437cc8af4b5920b3.jpg
Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương phát biểu tại lễ khánh thành

Công trình khởi công từ tháng 4-2025, tổng kinh phí 9,2 tỷ đồng do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tài trợ; Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng làm chủ đầu tư.

aqqq.jpg
Công trình cải tạo, nâng cấp Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc

Sau quá trình thi công, công trình hoàn thành bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ và tiến độ; góp phần tạo điểm nhấn cho Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Đồng thời, trở thành địa chỉ đỏ phục vụ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Tin liên quan
DƯƠNG QUANG

Từ khóa

Ngã ba Đồng Lộc Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn