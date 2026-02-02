Chiều 2-2, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng tổ chức lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).
Công trình khởi công từ tháng 4-2025, tổng kinh phí 9,2 tỷ đồng do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tài trợ; Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng làm chủ đầu tư.
Sau quá trình thi công, công trình hoàn thành bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ và tiến độ; góp phần tạo điểm nhấn cho Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Đồng thời, trở thành địa chỉ đỏ phục vụ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.