Sau quá trình thi công, công trình cải tạo, nâng cấp Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc đã hoàn thành.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình

Chiều 2-2, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng tổ chức lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương phát biểu tại lễ khánh thành

Công trình khởi công từ tháng 4-2025, tổng kinh phí 9,2 tỷ đồng do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tài trợ; Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng làm chủ đầu tư.

Công trình cải tạo, nâng cấp Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc

Sau quá trình thi công, công trình hoàn thành bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ và tiến độ; góp phần tạo điểm nhấn cho Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Đồng thời, trở thành địa chỉ đỏ phục vụ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

DƯƠNG QUANG