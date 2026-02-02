Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các cơ sở y tế

Chiều 2-2, Đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết các cơ sở y tế trên địa bàn nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM thăm, chúc tết Bệnh viện Nhi đồng 1

Thăm, chúc tết tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Huỳnh Thị Phúc bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của bệnh viện trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em, đặc biệt là vai trò tuyến cuối tiếp nhận, điều trị nhiều ca bệnh nặng, phức tạp từ khu vực phía Nam.

Đồng chí mong muốn tập thể y, bác sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nâng cao chất lượng điều trị, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao, bảo đảm an toàn người bệnh, nhất là trong dịp tết khi số ca cấp cứu thường gia tăng.

Đến thăm, chúc tết cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Phó Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Huỳnh Thị Phúc nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của nhà trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho thành phố và khu vực phía Nam.

Đồng chí ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý trong việc đổi mới chương trình đào tạo, gắn đào tạo với thực hành, nghiên cứu khoa học và yêu cầu thực tiễn của hệ thống y tế. Nhân dịp năm mới, đồng chí Huỳnh Thị Kim Phúc chúc nhà trường tiếp tục phát triển vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Huỳnh Thị Phúc chúc tết cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Đến thăm Bệnh viện Trưng Vương, đồng chí Huỳnh Thị Phúc đánh giá cao những kết quả mà bệnh viện đạt được trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, cải tiến quy trình phục vụ người dân và triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Đồng chí đề nghị bệnh viện tiếp tục quan tâm công tác trực tết, bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc men, trang thiết bị y tế để kịp thời tiếp nhận, điều trị cho người bệnh trong những ngày nghỉ tết.

Đồng chí Huỳnh Thị Phúc thăm, chúc tết Bệnh viện Trưng Vương

Thăm, chúc tết cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Lãnh Bình Thăng, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Huỳnh Thị Phúc chúc tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Huỳnh Thị Phúc thăm, chúc tết Bệnh viện Lãnh Bình Thăng

Đồng chí cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe và kiến nghị các chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện để ngành y tế TPHCM phát triển bền vững, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Cùng trong chiều 2-2, đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết cán bộ, y bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115. Đồng chí Huỳnh Thị Phúc chia sẻ với những khó khăn, áp lực đặc thù của lực lượng cấp cứu ngoại viện – những người luôn thường trực 24/7, sẵn sàng lên đường trong mọi tình huống khẩn cấp. Đồng chí Huỳnh Thị Phúc chúc tết Trung tâm Cấp cứu 115 Đồng chí biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ nhân viên trung tâm, đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cao năng lực đáp ứng cấp cứu cho người dân thành phố.

