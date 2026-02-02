TPHCM tổ chức diễu hành 168 xe hoa tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XVI

Sở VH-TT TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức diễu hành xe hoa tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn TPHCM.

Diễu hành xe hoa tại TPHCM kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. ẢNH MINH HỌA.

Theo kế hoạch, hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Cụ thể, sáng 15-3-2026 (ngày bầu cử), 168 xe hoa, xe loa tuyên truyền lưu động của 168 xã, phường và đặc khu sẽ đồng loạt diễu hành theo lộ trình đã được Ban Tổ chức phê duyệt. Các đoàn xe tập kết từ 6 giờ, xuất phát lúc 6 giờ 30 phút, chia thành 3 khu vực.

Khu vực 1 diễu hành xuất phát từ 4 điểm: Công viên 30-4 (đường Lê Duẩn), Quảng trường Khánh Hội, đường Vành Đai Trong (phường An Lạc) và đường Chế Lan Viên (phường Tây Thạnh), đi qua nhiều trục đường trung tâm TPHCM.

Khu vực 2 tổ chức diễu hành tại địa bàn khu vực Bình Dương trước đây, với sự tham gia của 36 xã, phường.

Khu vực 3 tổ chức tại địa bàn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, với sự tham gia của 30 xã, phường, đặc khu.

Sau khi hoàn thành lộ trình diễu hành tập trung cấp thành phố, các xe hoa tiếp tục trở về địa phương, tăng cường tuyên truyền tại các tuyến đường trung tâm và khu vực đông dân cư trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

Diễu hành xe hoa tại TPHCM kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sở VH-TT TPHCM yêu cầu việc tổ chức diễu hành bảo đảm trang nghiêm, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; đồng thời bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị. Xe hoa được trang trí đúng nội dung, khẩu hiệu tuyên truyền; sử dụng phương tiện có tải trọng phù hợp; kết hợp âm thanh, nhạc cổ động phục vụ công tác tuyên truyền bầu cử.

THIÊN BÌNH