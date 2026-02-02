“Chuyến bay công đoàn” sẽ “cất cánh” ngày 12-2

Chiều 2-2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin, “Chuyến bay công đoàn năm 2026” sẽ tổ chức 3 chuyến bay chuyên biệt, kết nối TPHCM với các cửa ngõ giao thông trọng điểm ở miền Bắc và miền Trung, đưa hơn 550 người lao động về quê sum họp dịp Tết Bính Ngọ.

Theo kế hoạch, các chuyến bay cất cánh ngày 12-2-2026 (tức 25 tháng Chạp), thời điểm nhu cầu đi lại tăng cao. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 500 vé, Vietnam Airlines hỗ trợ 50 vé miễn phí cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời áp dụng chính sách giảm giá và ưu tiên tải cung ứng trong cao điểm Tết.

Hãng hàng không quốc gia cho biết đã phối hợp triển khai đồng bộ các khâu khai thác, dịch vụ mặt đất; bố trí quầy thủ tục riêng và tổ chức tiễn hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chương trình hỗ trợ vé bay Tết cho người lao động được mở rộng qua từng năm. Năm 2023, “Chuyến bay công đoàn” hỗ trợ khoảng 80-100 người; đến Tết Ất Tỵ 2025 tăng lên 450 người, trong đó có 50 vé chặng TPHCM - Hà Nội do Vietnam Airlines hỗ trợ.

Cùng với “Chuyến bay công đoàn”, chương trình “Chuyến tàu công đoàn” dự kiến hỗ trợ khoảng 2.000 vé tàu hỏa khứ hồi kèm quà tết, do các địa phương phối hợp Công đoàn Đường sắt Việt Nam thực hiện. Đồng thời, hàng nghìn “Chuyến xe công đoàn” tiếp tục được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố.

PHÚC HẬU