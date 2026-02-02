Thống nhất danh sách 217 đại biểu ở Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI

Chiều 2-2, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cho biết, theo quy định và để bảo đảm dân chủ trong lựa chọn, giới thiệu những người tiêu biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành 3 lần. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất vào ngày 4-12-2025. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trên cơ sở đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức hội nghị giới thiệu, lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận hồ sơ của 217 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và chuyển tới Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo đúng quy định, tiến độ đã đề ra.

Trình bày báo cáo tình hình, kết quả giới thiệu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết, đến 14 giờ ngày 30-1-2026, các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử, đã gửi đầy đủ biên bản của hội nghị cử tri nơi công tác và hội nghị ban lãnh đạo mở rộng, để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hội đồng bầu cử quốc gia đã gửi đầy đủ danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt và kê khai tài sản, của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo đó, 217/217 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đều được 100% cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu. Qua tổng hợp biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và biên bản hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, chưa có ý kiến hoặc trường hợp nào nêu các vấn đề hoặc vụ việc liên quan đến người được giới thiệu ứng cử cần phải xác minh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tâm huyết, khách quan, thẳng thắn và dân chủ đối với danh sách 217 người được giới thiệu ứng cử. Các ý kiến nêu rõ, đây là những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; đồng thời nhấn mạnh đến vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc chủ trì, phối hợp tổ chức hiệp thương, bảo đảm tính dân chủ, khách quan, đúng quy định pháp luật, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vào ngày 15-3-2026 tới đây.

100% đại biểu biểu quyết thống nhất cao với danh sách 217 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo đúng quy định của Luật Bầu cử và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngay sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hoàn thiện biên bản, tổng hợp đầy đủ kết quả hiệp thương, chuyển đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định; đồng thời đôn đốc Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú theo đúng thời hạn và chuẩn bị các công việc phục vụ cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

LÂM NGUYÊN