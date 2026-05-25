Tạo điều kiện để chiến sĩ mới trưởng thành trong môi trường quân ngũ

Chiều 25-5, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TPHCM thăm, động viên chiến sĩ mới thực hiện nghĩa vụ quân sự và đơn vị huấn luyện năm 2026 tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn PK 274, Sư đoàn Phòng không 377.

Đến thăm có các đồng chí: Đại tá Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TPHCM thăm, động viên chiến sĩ mới thực hiện nghĩa vụ quân sự và đơn vị huấn luyện năm 2026. Thực hiện: VĂN MINH

Tiểu đoàn 2, Trung đoàn PK 274, Sư đoàn Phòng không 377 tiếp nhận 42 chiến sĩ mới là con em đến từ xã Long Điền (TPHCM) để huấn luyện năm 2026. Qua hơn 2 tháng huấn luyện, các chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt nhiệm vụ, nắm chắc kiến thức về quân đội, quân chủng phòng không không quân…

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và gia đình để làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội; kịp thời động viên những chiến sĩ mới có hoàn cảnh gia đình khó khăn…

Đại tá Trần Văn Cư, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM phát biểu động viên chiến sĩ mới. Ảnh: VĂN MINH

Thay mặt Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TPHCM, Đại tá Trần Văn Cư, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà các chiến sĩ mới đạt được trong thời gian huấn luyện vừa qua. Đồng thời, động viên các chiến sĩ mới tiếp tục nỗ lực rèn luyện, học tập, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định trong môi trường quân ngũ để ngày càng trưởng thành hơn.

Đại tá Trần Văn Cư, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM và đồng chí Nguyễn Thị Minh Vân, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM tặng quà động viên chiến sĩ mới. Ảnh: VĂN MINH

Đại tá Trần Văn Cư cũng đề nghị, các đơn vị huấn luyện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, tăng cường giáo dục, rèn luyện để các chiến sĩ mới phát huy tốt năng lực, bản lĩnh và ý chí trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự. Qua đó, tạo nền tảng để các chiến sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tiếp tục gắn bó với môi trường quân đội, trở về địa phương tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương.

Thượng tá Phạm Văn Viết, Trung đoàn trưởng Trung đoàn PK 274, Sư đoàn Phòng không 377 gửi lời cảm ơn đoàn đã đến thăm, động viên chiến sĩ mới đang huấn luyện tại đơn vị. Đồng thời khẳng định, đơn vị sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các chiến sĩ mới yên tâm công tác, hòa nhập, thích nghi với môi trường quân sự, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM và Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TPHCM Lê Tuấn Anh tặng quà đến các chiến sĩ mới. Ảnh: VĂN MINH

Thay mặt 42 chiến sĩ mới, chiến sĩ Dương Vỹ Khang (chiến sĩ Đại đội 5, Tiểu đoàn 2) chia sẻ quyết tâm nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt khóa huấn luyện, đồng thời hứa sẽ luôn vững tay súng, chắc niềm tin, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

VĂN MINH