Ngày 13-1, UBND phường Quảng Phú (TP Đà Nẵng) phối hợp với Chính quyền thành phố đặc biệt Yongin và Tổ chức Làng Hoa sen Quốc tế Hàn Quốc tổ chức lễ khánh thành Thư viện số cộng đồng Yongin.

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thư viện được đầu tư từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của thành phố đặc biệt Yongin và Tổ chức International Lotus Village (ILV), với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng (tương đương khoảng 230 triệu won). Sau hơn 10 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Các địa biểu tham quan Thư viện số cộng đồng Yongin. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thư viện số cộng đồng Yongin được xây dựng theo mô hình hiện đại, với hơn 1.000 đầu sách, kho tài nguyên sách điện tử, hệ thống máy tính bảng, máy tính để bàn cùng các không gian học tập, trải nghiệm và nghiên cứu tri thức số. Đây là dự án hợp tác phát triển quốc tế đầu tiên của thành phố đặc biệt Yongin tại phường Quảng Phú, đồng thời là thư viện số cộng đồng thứ hai ở khu vực phía Nam TP Đà Nẵng.

Dự án hướng tới xây dựng không gian học tập mở, thân thiện, phục vụ nhu cầu đọc sách, tra cứu và nghiên cứu của học sinh, sinh viên và người dân; qua đó lan tỏa văn hóa đọc, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhấn mạnh trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, thư viện không chỉ là nơi lưu giữ sách mà còn là trung tâm tri thức, kết nối học tập và lan tỏa văn hóa đọc. Thư viện số cộng đồng Yongin được kỳ vọng góp phần hình thành kỹ năng tự học, tư duy độc lập, giúp người dân ở mọi lứa tuổi tiếp cận tri thức và công nghệ mới, nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống; đồng thời là không gian sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thị trưởng thành phố đặc biệt Yongin Lee Sang-il phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Lee Sang-il, Thị trưởng thành phố đặc biệt Yongin, cho biết thư viện là kết quả hợp tác giữa Yongin với phường Quảng Phú và Tổ chức International Lotus Village, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của cộng đồng địa phương.

XUÂN QUỲNH