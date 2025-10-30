Kho vận Sài Gòn Co.op - mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng

Sau gần một thập niên hình thành và phát triển, Công ty TNHH MTV Kho vận Sài Gòn Co.op đã trở thành mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng hàng Việt, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động phân phối của hệ thống Saigon Co.op.

Với hơn 98.000m2 kho bãi hiện đại, đạt chuẩn xanh và trải dài từ Bắc vào Nam, doanh nghiệp đang vận hành mô hình logistics khép kín, kết nối hiệu quả giữa nhà cung cấp, điểm thu mua và mạng lưới bán lẻ trên cả nước.

Nhằm ghi dấu chặng đường phát triển, công ty vừa tổ chức lễ kỷ niệm 9 năm thành lập với sự tham dự của lãnh đạo Saigon Co.op, Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên. Buổi lễ cũng là dịp vinh danh 27 cá nhân tiêu biểu, trao bằng khen UBND TPHCM cho 4 cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời tổ chức hội thi tay nghề tài xế xe nâng nhằm nâng cao kỹ năng, ý thức an toàn lao động và tinh thần gắn kết trong đội ngũ.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng, khẳng định cam kết của Kho vận Sài Gòn Co.op trong hành trình đồng hành cùng Saigon Co.op mang hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.

AN HẠ