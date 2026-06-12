Lần đầu công diễn vở xiếc - rối “Mơ Show”: Hoành tráng, đặc sắc

Tối 12-6, vở diễn nghệ thuật xiếc - rối quy mô lớn mang tên “Mơ Show” lần đầu tiên được công diễn tại Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ (phường Phú Thọ, TPHCM).

Vở diễn nghệ thuật xiếc - rối “Mơ Show”. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tham dự buổi công diễn có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; PGS.TS - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM...

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo TPHCM: Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM...

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng hoa các nghệ sĩ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vở diễn nghệ thuật xiếc - rối “Mơ show” được sự chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở VH-TT TPHCM đầu tư, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố thực hiện. Việc triển khai vở diễn tại đây nhằm chào mừng các sự kiện chính trị lớn của đất nước.

VIDEO giới thiệu vở diễn "Mơ Show". Nguồn: Trung tâm Nghệ thuật Thành phố

“Mơ Show” có phần dàn dựng độc đáo, ứng dụng công nghệ cao, kết hợp nghệ thuật xiếc, rối và cả công nghệ 3D mapping, với sự tham gia của đội ngũ nghệ sĩ tài năng Việt Nam và quốc tế. Trong đó, nghệ thuật múa rối dẫn dắt mạch truyện, nghệ thuật xiếc thể hiện khát vọng vượt qua giới hạn và kỹ thuật trình chiếu 3D mapping mở ra thế giới nội tâm đầy sắc màu của nhân vật.

Với thời lượng 70 phút, “Mơ Show” là hành trình trưởng thành và đến với nghệ thuật của một cậu bé, từ những cảm nhận đầu tiên về ánh sáng, màu sắc, sự sống đến khi khám phá, gọi tên các cung bậc cảm xúc của mình.

Thông qua vở diễn, đội ngũ sáng tạo mong muốn gửi gắm khát vọng của những người làm nghệ thuật Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng trong hành trình phát triển nghệ thuật đương đại mang đậm bản sắc văn hóa TPHCM.

Đặc biệt, vở diễn góp phần tái định vị nghệ thuật xiếc - rối như một hình thức nghệ thuật chất lượng cao, có khả năng khám phá nhiều cung bậc cảm xúc của khán giả hướng đến giáo dục giá trị chân, thiện, mỹ.

Các phân cảnh trong vở diễn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại buổi công diễn, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, chia sẻ: “Vở diễn "Mơ Show" ra mắt trong thời điểm TPHCM tổ chức hàng loạt hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026). Vở diễn cũng là hoạt động trọng điểm của TPHCM, mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa - nghệ thuật xuyên suốt mùa hè này. Chúng tôi mong rằng vở diễn với sự đầu tư lớn của nhà nước và sự hợp tác của các đơn vị khối ngoài công lập sẽ có những đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa TPHCM”.

Ngay sau đêm công diễn đầu tiên, 2 suất diễn tiếp theo sẽ được tổ chức vào sáng 13 và 14-6. Sau đó, vở diễn sẽ mở bán vé phục vụ đông đảo khán giả từ ngày 20-6 đến hết tháng 8. Lịch diễn dự kiến bắt đầu vào 10 giờ sáng thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

TIỂU TÂN