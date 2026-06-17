Mơ Show - Dấu ấn mới của nghệ thuật biểu diễn

Lạc vào xứ sở thần tiên

“Đã lâu rồi tôi mới được thưởng thức một chương trình hấp dẫn đến như thế, không gian trình diễn diệu kỳ, cứ như lạc vào xứ sở thần tiên… Các con của tôi hào hứng theo dõi đến hết chương trình”, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm chia sẻ sau buổi công diễn Mơ Show.

Vở diễn nghệ thuật xiếc - rối Mơ Show gây ấn tượng mạnh với khán giả về quy mô và tính nghệ thuật. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đó cũng là cảm xúc chung của các khán giả được thưởng thức những buổi diễn cuối tuần qua. Không ít người vỡ òa trước đại cảnh hàng chục nghệ sĩ bay, nhào lộn giữa không trung. Các màn xiếc, uốn dẻo với độ khó cao, hay phần bơi nghệ thuật, nhảy cầu - xiếc dưới nước, tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng. Khán phòng 2.000 chỗ ngồi của Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ (đường Lữ Gia, phường Phú Thọ, TPHCM) được lấp đầy mỗi đêm diễn. MC - ca sĩ Quỳnh Hoa tấm tắc: “Trước giờ xem các show xiếc ở nước ngoài cứ ước mơ Việt Nam sau này sẽ có được rạp xiếc hiện đại, chương trình hoành tráng như vậy. Giờ thì thành phố chúng ta đã có ngôi nhà mới cho sân khấu xiếc, biểu diễn nghệ thuật đẳng cấp, có được vở diễn mang màu sắc riêng, phù hợp nhiều lứa tuổi. Đây chắc chắn sẽ là "đặc sản" hấp dẫn mời gọi khách du lịch trong và ngoài nước”.

Mơ Show do UBND TPHCM chỉ đạo, Sở VH-TT TPHCM đầu tư và Trung tâm Nghệ thuật thành phố thực hiện. Với thời lượng 70 phút, vở xiếc - rối kể về hành trình trưởng thành của một cậu bé. Trong đó, nghệ thuật múa rối đóng vai trò dẫn dắt mạch truyện, xiếc thể hiện khát vọng vượt qua giới hạn của con người, công nghệ trình chiếu 3D Mapping mở ra thế giới nội tâm. Phần âm nhạc được lấy cảm hứng từ các làn điệu dân ca Nam bộ. Đặc biệt, điểm nhấn của vở diễn là sự giao hòa đầy thẩm mỹ giữa các loại hình nghệ thuật, từ truyền thống như xiếc, rối, võ cổ truyền, đến công nghệ hiện đại như nghệ thuật thị giác, 3D Mapping, trình diễn laser, hiệu ứng lửa, khói lạnh…

Điểm đến văn hóa đặc sắc

Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ là công trình văn hóa nghệ thuật trọng điểm của TPHCM, được đầu tư phục vụ các chương trình nghệ thuật, sự kiện quy mô lớn. Việc triển khai Mơ Show tại đây cho thấy hướng phát triển mới của nghệ thuật biểu diễn TPHCM: đầu tư vào những sản phẩm có khả năng kết nối truyền thống và hiện đại, tạo điểm đến văn hóa hấp dẫn cho công chúng và du khách, góp phần quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa TPHCM.

Vở diễn và rạp xiếc hiện đại, quy mô lớn được đưa vào phục vụ công chúng cũng cho thấy sự quan tâm của các cấp chính quyền đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, tạo điều kiện để nghệ sĩ có môi trường sáng tạo, cống hiến... Đã từng thi đấu và lưu diễn nhiều nơi trên thế giới, nghệ sĩ xiếc Thanh Hoa kể, khi được đặt chân đến những rạp xiếc hàng đầu của Nga, những sân khấu quy mô có lịch sử hàng trăm năm, chị và đồng nghiệp từng ao ước Việt Nam sau này sẽ có những rạp xiếc đẳng cấp như thế.

Mơ Show do tác giả Trần Trí biên kịch, Dương Thảo đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn, nghệ sĩ Quốc Công là đạo diễn xiếc, các nghệ sĩ Trí Đức, Thu Thủy phụ trách phần múa rối. Vở có sự tham gia của khoảng 150 diễn viên, nghệ sĩ đến từ nhiều đơn vị: Trung tâm Nghệ thuật TPHCM, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Đội Thể dục cổ động thành phố, nhóm Võ cổ truyền thành phố, Hợp xướng Saigon Choir, nhóm múa Mặt Trời, nghệ sĩ quốc tế Osama Halley… Vở diễn tiếp tục phục vụ khán giả vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần từ nay đến hết tháng 9.

“Và hôm nay, các nghệ sĩ vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi giấc mơ đó đã thành hiện thực. Được đứng trên sân khấu mơ ước ngay quê hương mình, tham gia một vở diễn hoành tráng để cống hiến cho khán giả là điều quá đỗi đặc biệt…”, nghệ sĩ xiếc Thanh Hoa bày tỏ.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, cho biết: "Với một công trình được xem thuộc tốp các rạp xiếc lớn nhất trên thế giới, chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp các loại hình biểu diễn đương đại, mang đến nhiều tác phẩm nghệ thuật giàu sáng tạo, đa cảm xúc. Và dĩ nhiên, thời gian tới sẽ có thêm nhiều tác phẩm nghệ thuật chất lượng được biểu diễn tại đây”.

TIỂU TÂN