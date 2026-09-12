Cục CSGT lập 2 tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát tại Đồng Nai

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 3 mẹ con tử vong ở khu vực Cổng 11, TP Đồng Nai

Theo Cục CSGT, trong 8 tháng năm 2026 (từ ngày 15-12-2025 đến 14-8-2026), Đồng Nai xảy ra 641 vụ tai nạn giao thông, làm chết 432 người, bị thương 306 người. So với cùng kỳ năm 2025 tăng 56 vụ, 2 người chết và 78 người bị thương. Riêng đường bộ xảy ra 639 vụ, làm chết 431 người, bị thương 305 người.

Trên quốc lộ 1A xảy ra 71 vụ tai nạn, làm chết 53 người, bị thương 42 người; quốc lộ 20 xảy ra 42 vụ, làm chết 26 người, bị thương 19 người.

Theo kế hoạch, Cục CSGT thành lập 2 tổ công tác phối hợp lực lượng CSGT Công an Đồng Nai tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên 2 tuyến quốc lộ này. Đối tượng tập trung kiểm soát gồm ô tô khách, ô tô tải, xe đầu kéo, xe mô tô và xe gắn máy.

Lực lượng chức năng sẽ tăng kiểm tra, tập trung vào xe ô tô khách, ô tô tải, xe đầu kéo, xe mô tô và xe gắn máy

Lực lượng chức năng sẽ kết hợp tuần tra công khai và hóa trang, khai thác dữ liệu camera giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và thiết bị giám sát hành trình để phát hiện, xử lý các vi phạm. Trong đó, tập trung vào các hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy; đi sai phần đường, làn đường; tránh, vượt sai quy định; không chấp hành đèn tín hiệu; chuyển làn, chuyển hướng sai quy định; đi ngược chiều và sử dụng điện thoại khi lái xe.

Đối với xe vận tải hành khách, hàng hóa, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra điều kiện hoạt động vận tải, chở quá tải, quá khổ, quá số người quy định và các quy định liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Kế hoạch được thực hiện từ ngày 15-9 đến 14-10-2026. Cục CSGT cũng tổ chức khảo sát, phát hiện những bất cập về tổ chức giao thông, các điểm thường xảy ra tai nạn để kiến nghị cơ quan chức năng khắc phục.

PHÚ NGÂN