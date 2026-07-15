Khởi công mở rộng không gian trưng bày Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

Sáng 15-7, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức Lễ khởi công Dự án trưng bày mở rộng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản về phụ nữ miền Nam, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động bảo tàng theo hướng hiện đại, lấy người tham quan làm trung tâm.

Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức Lễ khởi công Dự án trưng bày mở rộng

Theo Ban tổ chức, sau hơn 40 năm hình thành và phát triển (1985 - 2026), Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ đã trở thành địa chỉ văn hóa lưu giữ hàng chục ngàn tư liệu, hiện vật quý, phản ánh truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất, đức hy sinh và những đóng góp to lớn của các thế hệ phụ nữ miền Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Dự án trưng bày mở rộng là công trình dân dụng cấp III với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Theo thiết kế, dự án cải tạo, sửa chữa khối trưng bày 4 tầng với tổng diện tích sàn 1.469,3m².

Khách tham quan Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

Trong đó, tầng 1 bố trí không gian trưng bày thường niên; tầng 2 giới thiệu trang phục, trang sức truyền thống của phụ nữ các dân tộc miền Nam, chợ quê xưa và các làng nghề thủ công; tầng 3 dành cho khu trưng bày chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng miền Nam và TPHCM, phụ nữ miền Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước cùng chặng đường hình thành của Bảo tàng.

Các em học sinh tham quan, tìm hiểu lịch sử tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ

Bên cạnh đó, dự án còn cải tạo khối nhà kho, thư viện, khu hành chính; đầu tư hệ thống thiết bị trưng bày hiện đại như màn hình cảm ứng, tượng sáp mỹ thuật, bảo dưỡng tranh sơn dầu khổ lớn, tranh kiếng lịch sử Nam Bộ và nhiều hạng mục phục vụ hoạt động trưng bày, trải nghiệm của công chúng.

THIÊN BÌNH