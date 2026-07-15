Sáng đèn vở cải lương “San hô đỏ” mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác

Đến tham dự chương trình có đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Thượng tá Bùi Tiến Dực, cán bộ trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân thuộc Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) và các học viên của trường, cùng đông đảo khán giả mộ điệu.

Vở diễn quy tụ các nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Tấn Giao, NSND Mỹ Hằng, nghệ sĩ Tô Tấn Loan, Võ Hoài Long, Kim Thùy, Mỹ Linh, Kim Hiếu, Thái Vũ, cùng các nghệ sĩ từng đoạt giải cuộc thi Chuông vàng vọng cổ của Đài Phát Thanh và Truyền hình TPHCM.

Trên Nhà giàn, các chiến sĩ Hải quân phải đương đầu với nhiều hiểm nguy, gian khó, có cả mất mát, hy sinh. Ảnh: THÚY BÌNH

Người chiến sĩ Hải quân dù đã hy sinh nhưng vẫn luôn đau đáu lo lắng cho người thân nơi đất liền. Ảnh: THÚY BÌNH

Lấy cảm hứng từ sự kiện Nhà giàn DK1/6 bị bão đánh sập năm 1998, khiến ba cán bộ, chiến sĩ Hải quân anh dũng hy sinh giữa biển khơi, vở cải lương San hô đỏ tái hiện chân thực cuộc sống, quá trình công tác, chiến đấu và tinh thần sẵn sàng hy sinh của những người lính Nhà giàn DK1 trong hành trình bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Câu chuyện "San hô đỏ" với hình ảnh nhà giàn thân quen, sự nỗ lực bảo vệ biển, đảo, cứu giúp ngư dân trên biển... tạo nhiều cảm xúc cho khán giả. Ảnh: THÚY BÌNH

Giông bão ngoài biển khơi tạo ra áp lực sinh tồn khắc nghiệt đối với những người lính Hải quân đang bám trụ ở các Nhà giàn. Ảnh: THÚY BÌNH

Thông qua hình tượng những người lính biển kiên cường, tác phẩm khắc họa sâu sắc vẻ đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và sự hy sinh cao cả của những người chiến sĩ Hải quân Việt Nam.

Bên cạnh tinh thần cống hiến vì đất nước, vở diễn cũng khắc họa đời sống tình cảm bình dị, khát vọng hạnh phúc của những người lính nơi đầu sóng, ngọn gió.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh chụp ảnh với các nghệ sĩ và học viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân thuộc Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng). Ảnh: THÚY BÌNH



San hô đỏ là khúc tráng ca về ý chí bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đồng thời là lời tri ân đối với các anh hùng đã hiến dâng tuổi thanh xuân và tính mạng vì sự bình yên của đất nước, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và khơi dậy trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

THÚY BÌNH