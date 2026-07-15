Sáng đèn vở cải lương “San hô đỏ” mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác

Đến tham dự chương trình có đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Thượng tá Bùi Tiến Dực, cán bộ trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân thuộc Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) và các học viên của trường, cùng đông đảo khán giả mộ điệu.
Vở diễn quy tụ các nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Tấn Giao, NSND Mỹ Hằng, nghệ sĩ Tô Tấn Loan, Võ Hoài Long, Kim Thùy, Mỹ Linh, Kim Hiếu, Thái Vũ, cùng các nghệ sĩ từng đoạt giải cuộc thi Chuông vàng vọng cổ của Đài Phát Thanh và Truyền hình TPHCM.
Lấy cảm hứng từ sự kiện Nhà giàn DK1/6 bị bão đánh sập năm 1998, khiến ba cán bộ, chiến sĩ Hải quân anh dũng hy sinh giữa biển khơi, vở cải lương San hô đỏ tái hiện chân thực cuộc sống, quá trình công tác, chiến đấu và tinh thần sẵn sàng hy sinh của những người lính Nhà giàn DK1 trong hành trình bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Thông qua hình tượng những người lính biển kiên cường, tác phẩm khắc họa sâu sắc vẻ đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và sự hy sinh cao cả của những người chiến sĩ Hải quân Việt Nam.
Bên cạnh tinh thần cống hiến vì đất nước, vở diễn cũng khắc họa đời sống tình cảm bình dị, khát vọng hạnh phúc của những người lính nơi đầu sóng, ngọn gió.
San hô đỏ là khúc tráng ca về ý chí bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đồng thời là lời tri ân đối với các anh hùng đã hiến dâng tuổi thanh xuân và tính mạng vì sự bình yên của đất nước, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và khơi dậy trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.