Xã hội

Huế: Khắc phục sạt lở trên quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh

SGGPO

Mưa lớn kéo dài khiến đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 49 ở TP Huế xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông trong ngày 12-9.

Tối 12-9, Hạt Quản lý đường bộ A Lưới (Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP Huế) cho biết đã cơ bản khắc phục xong các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông trên tuyến quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua địa bàn.

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Sạt lở gây ách tắc giao thông quốc lộ 49

Vào chiều 12-9, tại Km67+800 và Km75+830 trên quốc lộ 49, thuộc xã A Lưới 3, TP Huế, taluy dương bị sạt, đất đá tràn xuống mặt đường, làm gián đoạn giao thông. Hạt Quản lý đường bộ A Lưới huy động nhân lực, phương tiện hốt dọn, hoàn thành việc thông tuyến trong chiều cùng ngày.

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Dọn đất đá, tổ chức thông xe

Trên đường Hồ Chí Minh, sạt lở taluy dương và đất đá lấp rãnh thoát nước cũng xảy ra tại Km406+800 và Km408+350, với chiều dài khoảng 100 m, ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

Các đơn vị quản lý đường bộ bố trí rào chắn, biển cảnh báo tại khu vực sạt lở; đồng thời huy động nhân lực, thiết bị dọn khoảng 2.000m³ đất đá tràn xuống mặt đường, tổ chức thông xe một vệt và bố trí lực lượng trực gác, bảo đảm an toàn giao thông.

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VĂN THẮNG

Từ khóa

sạt lở khắc phục TP Huế quốc lộ 49 đường Hồ Chí Minh giao thông

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