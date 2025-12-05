Khởi tố 10 bị can trong hai vụ vận chuyển gỗ quý từ Lào về Quảng Trị

Ngày 5-12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 10 bị can liên quan hai vụ án vận chuyển trái phép nhiều loại gỗ quý từ Lào về Việt Nam

Trước đó, ngày 11-8, Phòng Cảnh sát kinh tế bắt giữ một thuyền máy chạy từ Lào vào Việt Nam trên sông Sê Pôn, phát hiện trên thuyền chứa nhiều gỗ lậu.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 8 người trên thuyền (1 người Lào, 7 người trú xã Lìa) và 10 người khác tại điểm tập kết gần bờ.

Tang vật thu giữ gồm 97 hộp gỗ Lim xanh, khối lượng 12,192 m³, cùng hai ô tô và năm mô tô.

Ngày 14-10, CSĐT đã khởi tố vụ án và khởi tố 9 bị can về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Gỗ tang vật trên sông Sê Pôn

Tiếp đó, ngày 31-8, tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, lực lượng chức năng kiểm tra ô tô mang biển kiểm soát Lào và phát hiện 550 thanh, hộp gỗ Mun và Giáng hương, tổng khối lượng 16,444 m³ quy tròn, được cất giấu tinh vi dưới các bao tải.

Ngày 24-10, tài xế điều khiển phương tiện đã bị khởi tố để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Gỗ bị thu giữ tại cửa khẩu Cha Lo

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế công an tỉnh Quảng Trị cho biết, thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi, các đối tượng liên tục thay đổi bến bãi, thời gian vận chuyển và bố trí người cảnh giới, thậm chí manh động tẩu tán hàng hóa khi bị phát hiện.

