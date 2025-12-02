Giả vờ mua vàng rồi cướp giật

Ngày 2-12, Công an phường Đông Hưng Thuận (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý T.N.V. (sinh năm 2002) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, T.N.V. đến tiệm vàng K.T.N. trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận (TPHCM) để hỏi mua vàng cưới. Khi chủ tiệm đưa vàng cho xem, V. đã cầm vàng rồi bỏ chạy về hướng Chợ Cầu.

Cùng thời điểm, tổ cảnh sát trật tự và lực lượng an ninh cơ sở thuộc Công an phường Đông Hưng Thuận đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại ngã tư đường Nguyễn Văn Quá – Tô Ký thì nghe tiếng tri hô “cướp, cướp” và phát hiện một nam thanh niên bỏ chạy.

Khi đến đường ĐHT19, khu phố 78, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an cùng người dân đã khống chế, bắt giữ đối tượng và thu hồi tang vật gồm 3 chỉ vàng 24K và 1 con dao.

Đối tượng V. cùng tang vật

Tại cơ quan công an, T.N.V. khai nhận sau khi học xong lớp 12, vào TPHCM làm việc. Thời gian gần đây, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ ly thân, anh chị em không quan tâm và thiếu tiền tiêu xài, V. nảy sinh ý định đi cướp giật.

Hiện vụ việc được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

