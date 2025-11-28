Kịp thời điều tra, làm rõ đối tượng sử dụng súng tại đám cưới

Tối 28-11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và kịp thời xử lý đối tượng sử dụng súng tại đám cưới ở thôn Phố Hoà, xã Hương Phố.

Công an làm việc với Trương Văn Bạch. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, trước đó, ngày 18-11, nhận tin tại đám cưới của anh D.V.N. (sinh năm 1995, trú thôn Phố Hòa, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) có tiếng nổ lớn, nghi là tiếng súng, Công an xã Hương Phố kịp thời tiếp cận địa điểm xảy ra nổ súng.

Xác định đây là vụ việc phức tạp, có tính nguy hiểm, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã đã báo cáo, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan, huy động tối đa lực lượng, tập trung truy xét, rà soát để điều tra, xác minh vụ việc.

Đến ngày 19-11, trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định Trương Văn Bạch (sinh năm 1986, trú tại thôn Phố Hương, xã Hương Phố) là đối tượng thực hiện hành vi nổ súng.

Khẩu súng và các viên đạn

Tại cơ quan công an, Trương Văn Bạch khai nhận, vào đêm tổ chức đám cưới ở nhà anh D.V.N., Bạch dùng 1 khẩu súng để bắn chỉ thiên.

Công an xã đã thu giữ tang vật gồm 1 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn. Đồng thời, bàn giao vụ việc, đối tượng và tang vật có liên quan cho Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG