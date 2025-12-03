Liên tiếp 4 vụ tàng trữ ma túy bị Bộ đội biên phòng TPHCM bắt giữ

Chiều 3-12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM cho biết, từ ngày 24-11 đến 2-12, các đơn vị thuộc BĐBP Thành phố đã liên tiếp triệt phá 4 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ khoảng 32,5 gram ma túy tổng hợp các loại cùng 5 điện thoại di động, 1 xe máy và nhiều tang vật liên quan.

Cụ thể, lúc 13 giờ ngày 24-11, tại quán cà phê Tú Bình (khu dân cư số 10, đặc khu Côn Đảo), lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Côn Đảo bắt quả tang P.T.M (SN 1997, quê An Giang) tàng trữ 0,2 gram ma túy đá để sử dụng.

Tiếp đó, lúc 18 giờ cùng ngày, tại căn hộ 10.14 chung cư Sơn Thịnh (đường Lê Hồng Phong), lực lượng PC04 Công an TPHCM chủ trì, phối hợp BĐBP Thành phố bắt giữ L.N.B. (SN 1985, trú phường Rạch Dừa), đồng thời thu giữ nhiều loại ma túy gồm thuốc lắc, “nước vui”, Ketamin và ma túy đá với tổng trọng lượng khoảng 25 gram, cùng dụng cụ đóng gói ma túy.

Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều tang vật phục vụ mua bán ma túy.

Tiếp đó, vào lúc 11 giờ 30 ngày 26-11, tại số 68 Dương Văn Nga (phường Rạch Dừa, TPHCM), BĐBP cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp các lực lượng bắt quả tang P.V.C (SN 1978) tàng trữ 5 gram ma túy đá, thu giữ một điện thoại và một xe máy.

Lúc 13 giờ 30 phút ngày 1-12, tại nhà nghỉ Thanh Bình (đường Hoàng Hoa Thám), Đồn Biên phòng Bến Đá bắt quả tang Tô Công Minh (SN 1989) tàng trữ 2,3 gram ma túy đá.

Hiện các vụ việc đang được BĐBP TPHCM phối hợp công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

MẠNH THẮNG