Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Chiều 3-12, Cổng thông tin Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội "Giết người".

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, video mô tả vụ việc có dấu hiệu nghi vấn giết người gây hoang mang dư luận.

Đối tượng Đoàn Văn Sáng. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN BỘ CÔNG AN

Qua quá trình điều tra, xác minh, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định nạn nhân là Nguyễn Xuân Đạt (sinh năm 1989, trú tại thôn Hậu Trung 2, xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) và đối tượng thực hiện hành vi "Giết người" là Đoàn Văn Sáng (nguyên là Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, tỉnh Lạng Sơn).

Theo tài liệu điều tra, khoảng năm 2020, Sáng quen Đạt qua nền tảng mạng xã hội. Vào ngày 25-1-2025, Sáng đã gọi điện thoại và thống nhất với Đạt để Đạt đến Đội Quản lý thị trường số 4, tỉnh Lạng Sơn (nơi làm việc của Sáng).

Tại đây, Sáng đã thực hiện hành vi giết Đạt. Sau khi gây án, Sáng có nhiều hành vi tẩy, xóa dấu vết, phi tang thi thể nhằm mục đích che giấu hành vi phạm tội, đối phó với cơ quan chức năng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng về tội Giết người. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN BỘ CÔNG AN

Ngày 28-11-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người; ngày 29-11-2025, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng về tội danh trên.

Cùng ngày 29-11, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phê chuẩn các quyết định trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã thi hành các quyết định và lệnh trên theo đúng quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, cơ quan công an đề nghị cơ quan thông tấn báo chí và người dân: tuyệt đối không chia sẻ, bình luận, lan truyền các video, hình ảnh tiêu cực, kích động bạo lực liên quan đến vụ án trên; mọi hành vi chia sẻ, đăng tải, truyền bá trái phép các hình ảnh, video nêu trên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật... Người dân cần nâng cao nhận thức khi tham gia các hội nhóm, nhất là các hội nhóm có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật trên không gian mạng, kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện vụ việc, dấu hiệu nghi vấn, các hành vi lệch chuẩn, bạo lực, vi phạm pháp luật...

GIA KHÁNH