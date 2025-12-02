An Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng do “Tẻo Bô” cầm đầu

Ngày 2-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh An Giang cho biết vừa triệt xóa một nhóm đối tượng hình sự hoạt động có tính chất côn đồ, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn huyện Chợ Mới trước đây.

Các đối tượng trong nhóm của “Tẻo Bô” bị bắt giữ

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, trên địa bàn xuất hiện nhiều vụ việc có tính chất côn đồ, nhóm đối tượng mang theo hung khí tự chế để hành hung, đập phá nhà cửa người dân, có dấu hiệu bảo kê, gây hoang mang trong dư luận.

Qua công tác trinh sát, Công an xác định nhiều vụ việc có liên quan đến nhóm của Trần Thanh Toàn (biệt danh “Tẻo Bô”, SN 1984, trú ấp Thị 1, xã Long Điền, tỉnh An Giang). Tẻo Bô là đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều đàn em là những đối tượng có tiền án, tiền sự, thường xuyên tham gia đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Ngày 30-11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang tổ chức đồng loạt bắt giữ nhiều đối tượng liên quan, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tẻo Bô. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều hung khí, gồm: 18 gậy bóng chày bằng kim loại, 2 cây rìu, 1 cây rựa và 1 dao tự chế được giấu trong xe máy mà đối tượng sử dụng hàng ngày.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra. Công an tỉnh An Giang kêu gọi các đối tượng liên quan nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

NAM KHÔI