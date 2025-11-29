Bắt tạm giam 4 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn với giá trị trên 4.000 tỷ đồng

Sáng 29-11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa bắt 4 đối tượng để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Chí Tình, Trần Thị Mến và Lê Văn Đính.



Đối tượng cầm đầu làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC

Các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện KSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Văn Tuyến (sinh năm 1984, ngụ phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu, đã thành lập 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT khống cho hàng trăm doanh nghiệp, với tổng trị giá ghi trên hóa đơn là trên 4.000 tỷ đồng.

Tang vật vụ án

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT trái phép của Nguyễn Văn Tuyến chủ động liên hệ với Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế), địa chỉ: số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai hoặc liên hệ số điện thoại 0693.480.187 để cung cấp tài liệu và các nội dung liên quan.

XUÂN TRUNG