Thủ đoạn tinh vi của đường dây tiền ảo TOSI, lôi kéo hơn 8.000 người tham gia

Liên quan đến đường dây tiền ảo TOSI, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng mua tên miền Nhật Bản nhằm đánh lừa tâm lý nhà đầu tư. Ảnh: CACC

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thế Duy (sinh năm 1981, trú xã Hòa Tiến), Nguyễn Phạm Phú Thỏa (sinh năm 1984, trú phường Hải Vân), Dương Quang Hải (sinh năm 1985, trú phường Hòa Khánh) và Dương Thanh Kỷ (sinh năm 1985, trú phường Hải Vân).

Theo điều tra, từ cuối năm 2020, lợi dụng thông tin về chuỗi siêu thị Nhật Bản dự kiến ra mắt dự án tiền điện tử, Duy và Thỏa dựng lên dự án “ma” mang tên TOSI nhằm lôi kéo nhà đầu tư theo mô hình đa cấp.

Để tạo sự chuyên nghiệp, cả 2 mua tên miền tsijp.jp – đuôi tên miền của Nhật Bản, nhằm đánh vào tâm lý của nhà đầu tư, khiến họ tưởng rằng dự án thật sự có liên kết với doanh nghiệp Nhật Bản.

Sau đó, Duy và Thỏa thuê Hải xây dựng hệ thống kỹ thuật và thiết kế nền tảng theo hướng toàn bộ tiền nạp của nhà đầu tư được chuyển thẳng vào ví cá nhân của các đối tượng.

Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng có liên quan. Ảnh: CACC

Từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã triển khai 3 mô hình dưới các tên gọi khác nhau để duy trì dòng tiền: TOSI COIN – giới thiệu như một đồng tiền mã hóa hứa hẹn sẽ tăng trưởng, sinh lợi nhuận (2021–2022); TOSI BANK – vận hành trên website tsibank.ai, khoác lớp vỏ “ngân hàng số quốc tế” (2023–2024); TOSI GROWTH HOLDING – hoạt động trên tsigh.ai, tự nhận là “tập đoàn đầu tư đa quốc gia” (từ tháng 6-2025).

Mỗi khi mô hình cũ không còn thu hút, website đóng lại, dữ liệu bị xóa bỏ, và một mô hình mới được dựng lên để tiếp tục kêu gọi vốn. Chu kỳ "ra mô hình – hút tiền – xóa dấu vết – lập mô hình mới" được nhóm đối tượng trên lặp lại để tìm kiếm “con mồi” mới.

Điều tra ban đầu cho thấy, có hơn 8.000 người trên cả nước bị các đối tượng lôi kéo, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng. Riêng tại phường Liên Chiểu (Đà Nẵng), lực lượng chức năng đã xác định 2 nạn nhân bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,7 tỷ đồng.

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan.

PHẠM NGA