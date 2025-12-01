Xử phạt người phụ nữ dừng xe ô tô chụp hình trên cầu La Ngà

Pháp luật

Người phụ nữ đã dừng xe ô tô để một số người xuống chụp hình ngay trên cầu La Ngà bị lực lượng CSGT tỉnh Đồng Nai mời làm việc và ra quyết định xử phạt.

Ngày 1-12, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Đ.T.P.M. (39 tuổi, ngụ phường Long Khánh) về hành vi dừng xe trên cầu La Ngà, thuộc xã La Ngà.

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận tin nhắn phản ánh từ người dân qua Zalo của Trưởng phòng CSGT, kèm clip ghi lại hình ảnh xe bán tải biển số 60C-667.xx dừng trên cầu La Ngà để một số người xuống chụp hình. Hành vi này gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên tuyến cầu có mật độ phương tiện cao.

Xe ô tô bán tải dừng xe trên cầu La Ngà để chụp hình. Ảnh: Người dân cung cấp

Ngay sau khi nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 2 đã gửi giấy mời chủ phương tiện đến để xác minh. Tại buổi làm việc, bà M. thừa nhận hành vi dừng xe trên cầu như trong clip phản ánh.

Căn cứ điểm b, khoản 4, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, hành vi trên bị xử phạt 2,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản và yêu cầu bà M. nghiêm chỉnh chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

