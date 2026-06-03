Khởi tố 3 chủ cơ sở dùng hóa chất sản xuất gần 1.000 tấn giá đỗ

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 chủ cơ sở về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, do đã sử dụng hóa chất nằm ngoài danh mục được phép để kích thích giá đỗ tăng trưởng nhằm trục lợi bất chính

Ngày 3-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, liên quan vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh phối hợp kiểm tra, phát hiện 3 cơ sở sản sử dụng hóa chất có tên 6-Benzylaminopurine (viết tắt là 6-BAP), tên thường gọi là “nước kẹo” để sản xuất giá đỗ.

Các chủ cơ sở sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất trong vụ án. Ảnh: CACC

Các chủ cơ sở gồm: Chu Trọng Hân (sinh năm 1976, trú tại phường Vân Hà, Bắc Ninh), Lê Thị Hoan (sinh năm 1978, trú tại phường Nếnh, Bắc Ninh) và Thân Văn Trưởng (sinh năm 1981, trú tại xã Lạng Giang, Bắc Ninh).

Theo cơ quan chức năng, 6-BAP là hóa chất nằm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm tại Việt Nam. Việc sử dụng hóa chất này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã lập biên bản, tạm giữ hơn 6,39 tấn giá đỗ thành phẩm và giá đỗ đang trong quá trình sản xuất đựng bên trong 971 lu nhựa.

Hình ảnh giá đỗ sau khi được kích thích sinh trưởng bằng hóa chất. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã dùng hóa chất 6-BAP để kích thích giá đỗ lớn nhanh, có hình thức bắt mắt, ít rễ và không bị hư hỏng. Tính từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã sản xuất và bán ra thị trường gần 1.000 tấn giá đỗ có chứa hóa chất.