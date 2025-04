Hơn 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất đã bán ra thị trường

Ngày 20-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” trong sản xuất giá đỗ.