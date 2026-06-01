TPHCM: Khởi tố 4 bị can dùng chất cấm để sản xuất giá đỗ

Bốn bị can vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam do sử dụng hóa chất cấm 6-Benzylaminopurine để sản xuất và bán ra thị trường hơn 1.000 tấn giá đỗ.

Ngày 1-6, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TPHCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Lưu Văn Thiệp, Lâm Văn Hưng, Nguyễn Văn Định, Trần Văn Nghĩa.

Từ trái qua phải: Lâm Văn Hưng, Trần Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Định, Lưu Văn Thiệp

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra 3 cơ sở sản xuất giá đỗ quy mô lớn trên địa bàn phường Thông Tây Hội (TPHCM). Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện, tạm giữ 860 lu nhựa chứa giá đỗ cùng hàng trăm lít dung dịch chứa hóa chất 6-Benzylaminopurine đã pha chế sẵn để phục vụ sản xuất.

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Trong quá trình sản xuất giá đỗ, ngoài việc sử dụng vôi cục, nước giếng, các đối tượng còn sử dụng thêm hóa chất 6-Benzylaminopurine - dùng tiếng lóng là nước “kẹo”.

Lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất cấm 6-Benzylaminopurine

Chất 6-Benzylaminopurine không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm và danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Việc ăn phải thực phẩm (như giá đỗ) bị tẩm hóa chất 6-Benzylaminopurine có thể gây ngộ độc cấp tính, rối loạn tiêu hóa, khó thở, tổn thương phổi và về lâu dài có nguy cơ gây dị tật thai nhi hoặc phát sinh các bệnh lý nghiêm trọng.

Dù biết rõ đây là hóa chất cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm, các đối tượng vẫn pha vào nước ngâm ủ để tạo ra giá đỗ có thân to, đẹp, tăng trọng lượng.

Tang vật vụ án

Tiếp tục truy xét mở rộng, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM xác định từ năm 2022 đến nay, mỗi ngày các cơ sở trên đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 3 tấn giá đỗ, cung cấp cho nhiều chợ, quán ăn trên địa bàn Thành phố. Trong tổng khối lượng cung cấp ra thị trường có hơn 1.000 tấn sử dụng chất 6-Benzylaminopurine, tổng giá trị khoảng 8 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý toàn diện, triệt để vụ án.

MẠNH THẮNG