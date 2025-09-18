Khởi tố 34 đối tượng gian dối trong lĩnh vực xây dựng

Do muốn giảm chi phí thí nghiệm vật liệu và thời gian nên một số nhà thầu đã liên hệ với các công ty để lập khống kết quả theo quy chuẩn kỹ thuật, sau đó nộp cho chủ đầu tư để nghiệm thu và thanh toán công trình.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Ngày 18-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 34 đối tượng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Vi phạm về quy định đấu thầu”.

Qua công tác điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, thời gian qua nhiều công ty xây dựng trên địa bàn không đủ năng lực hoạt động xây dựng nên đã lập khống hồ sơ năng lực để tham gia đấu thầu thi công công trình, lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình và vi phạm quy định trong hoạt động đấu thầu xây dựng. Trước tình hình này, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau quá trình điều tra, cơ quan công an xác định được, Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng 36 và Công ty CP xây dựng Việt An là hai công ty đã lập khống hồ sơ thí nghiệm cho các nhà thầu xây dựng trên địa bàn. Cụ thể, do muốn giảm chi phí thí nghiệm vật liệu và thời gian nên một số nhà thầu đã không thực hiện các hoạt động thí nghiệm vật liệu theo đúng quy định mà đến giai đoạn hoàn thiện thi công mới liên hệ với hai công ty trên để lập khống các kết quả theo quy chuẩn kỹ thuật. Sau khi nhận được tài liệu thí nghiệm khống, phía nhà thầu sẽ hoàn thiện hồ sơ và nộp cho chủ đầu tư để nghiệm thu và thanh toán công trình.

Ngày 14-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 34 đối tượng; trong đó, khởi tố đối tượng N.V.T. (sinh năm 1971, Giám đốc Công ty CP xây dựng Việt An), N.V.D. (sinh năm 1981, Giám đốc Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng 36) cùng 5 đối tượng khác về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ngoài ra, 27 đối tượng thuộc các công ty xây dựng trên địa bàn Nghệ An bị khởi tố về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Vi phạm quy định đấu thầu”.

Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra.

DUY CƯỜNG