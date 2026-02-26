Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối đêm mùng 1 tết

Ngày 26-2, Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, đã làm rõ nhóm thanh thiếu niên liên quan đến vụ “Gây rối trật tự công cộng” trên địa bàn xảy ra vào rạng sáng 17-2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ).

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 17-2, Đ.V.N. (sinh năm 2010, trú phường Thanh Khê) rủ khoảng 20 thanh thiếu niên sử dụng 10 xe mô tô, nhiều xe đã tháo biển kiểm soát, chạy thành đoàn với tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, gây mất an ninh trật tự.

Nhóm này di chuyển qua nhiều tuyến đường như Nguyễn Tất Thành, Điện Biên Phủ, Lê Độ, cầu Thuận Phước, Trần Phú, 2 Tháng 9, Duy Tân, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Tri Phương.

Khi đến khu vực đường Lý Thái Tông, N. lấy 4 dao tự chế dài khoảng 1m phát cho H.K.Q. (sinh năm 2007), T.M.T. (sinh năm 2010), N.N.K. (sinh năm 2008) và giữ lại 1 dao. Một số đối tượng khác mang theo bình xịt hơi cay.

Đến khoảng 2 giờ 30 cùng ngày, trên đường Nguyễn Tất Thành, nhóm của N. gặp một nhóm thanh thiếu niên khác. Cho rằng bị “nhìn đểu”, cả nhóm quay xe truy đuổi, dùng dao chém H.N.Y. (sinh năm 2006) gây thương tích đứt gân tay phải.

Trong lúc bỏ chạy, L.C.T. (sinh năm 2008) điều khiển xe mô tô chở T.M.H. (sinh năm 2008) tông vào ô tô đang đỗ bên đường, khiến T. bị gãy một phần xương quay, đứt gân tay phải; H. bị thương ở cổ chân. Cơ quan điều tra đã thu giữ 4 dao tự chế cùng nhiều xe mô tô liên quan.

Ngày 23-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H.K.Q. và Đ.V.N. về tội “Gây rối trật tự công cộng”; đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với H.K.Q., áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đ.V.N.

Tiếp đó, ngày 25-2, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng từ 19 đến 22 tuổi, cùng trú TP Đà Nẵng để điều tra về hành vi liên quan.

Hiện vụ án đang Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

PHẠM NGA