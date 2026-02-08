An Giang: Khởi tố nhóm thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Sáng 8-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can (độ tuổi từ 17 đến 20 tuổi, cùng cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về các tội “Cướp tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng Tá, Quí, Lương và Lộc

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra lệnh bắt tạm giam Trịnh Công Tá, Mai Quốc Huy, Nguyễn Hoàng Phú Quí và Ngô Văn Lương; lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Tâm Phúc, Đỗ Văn Lộc.

Riêng Võ Tấn Lợi và Vi Phương Nam đã bị tạm giam trong vụ án khác; còn Trần Văn Tâm cũng bị tạm giam trước đó.

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ

Theo đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 6-10-2025, tức giận việc bị nhóm thanh niên xã Hòa Lạc thách thức nên Quí rủ Tá, Huy, Tâm và nhóm bạn đi trả thù.

Sau đó, nhóm Quí mang theo 2 cây dao và nhiều viên gạch đến xã Hòa Lạc.

Khi đến khu vực ấp Hòa Phát, phát hiện Phan Trí Thiện cùng 5 thanh, thiếu niên đang dừng xe bên đường, nghĩ là "nhóm Hòa Lạc" nên nhóm Quí ném gạch và dùng dao chém Thiện gây thương tích 13%.

Tâm và Tá đến cướp 2 xe mô tô của nhóm Thiện.

Đêm hôm sau, Quí cùng Tá, Lộc, Phúc, Lợi, Nam, Lương và một số thanh, thiếu niên khác tiếp tục mang theo dao tự chế và bom xăng tìm nhóm thanh niên xã Hòa Lạc đánh tiếp.

Khi đến khu vực ấp Hòa Bình 3, xã Hòa Lạc, phát hiện nhóm thanh niên đang dừng xe mô tô đứng nói chuyện, nhóm của Quí liền lao đến chém khiến nhóm thanh niên này bỏ chạy.

Nhóm Quí tiếp tục dùng bom xăng ném gây cháy nổ trước nhà dân và chạy xe thành tốp, rú ga, la lối khiến người dân tại khu vực này hoang mang, lo sợ.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý những đối tượng liên quan.

NAM KHÔI