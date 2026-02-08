Pháp luật

An Giang: Khởi tố nhóm thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

SGGPO

Sáng 8-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can (độ tuổi từ 17 đến 20 tuổi, cùng cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về các tội “Cướp tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Gây rối trật tự công cộng”.

1Z6A4463.jpg
Các đối tượng Tá, Quí, Lương và Lộc

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra lệnh bắt tạm giam Trịnh Công Tá, Mai Quốc Huy, Nguyễn Hoàng Phú Quí và Ngô Văn Lương; lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Tâm Phúc, Đỗ Văn Lộc.

Riêng Võ Tấn Lợi và Vi Phương Nam đã bị tạm giam trong vụ án khác; còn Trần Văn Tâm cũng bị tạm giam trước đó.

Untitled-1.jpg
Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ

Theo đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 6-10-2025, tức giận việc bị nhóm thanh niên xã Hòa Lạc thách thức nên Quí rủ Tá, Huy, Tâm và nhóm bạn đi trả thù.

Sau đó, nhóm Quí mang theo 2 cây dao và nhiều viên gạch đến xã Hòa Lạc.

Khi đến khu vực ấp Hòa Phát, phát hiện Phan Trí Thiện cùng 5 thanh, thiếu niên đang dừng xe bên đường, nghĩ là "nhóm Hòa Lạc" nên nhóm Quí ném gạch và dùng dao chém Thiện gây thương tích 13%.

Tâm và Tá đến cướp 2 xe mô tô của nhóm Thiện.

Đêm hôm sau, Quí cùng Tá, Lộc, Phúc, Lợi, Nam, Lương và một số thanh, thiếu niên khác tiếp tục mang theo dao tự chế và bom xăng tìm nhóm thanh niên xã Hòa Lạc đánh tiếp.

Khi đến khu vực ấp Hòa Bình 3, xã Hòa Lạc, phát hiện nhóm thanh niên đang dừng xe mô tô đứng nói chuyện, nhóm của Quí liền lao đến chém khiến nhóm thanh niên này bỏ chạy.

Nhóm Quí tiếp tục dùng bom xăng ném gây cháy nổ trước nhà dân và chạy xe thành tốp, rú ga, la lối khiến người dân tại khu vực này hoang mang, lo sợ.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý những đối tượng liên quan.

Tin liên quan
NAM KHÔI

Từ khóa

gây rối trật tự công cộng An Giang vũ khí quân dụng bom xăng gây thương tích

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn