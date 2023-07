Khởi tố, bắt giam 2 bị can nguyên là kế toán trưởng xã ở Hà Tĩnh

Mở rộng điều tra vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Thạch Bằng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục ra các quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can nguyên là kế toán trưởng UBND xã.

Chiều 21-7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra các quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Trần Văn Hiếu (44 tuổi, ở thị trấn Lộc Hà) và Bùi Ngọc Ánh (34 tuổi, ở xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) - cả 2 đều nguyên là kế toán trưởng xã Thạch Bằng, nay là thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, về hành vi “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó, ngày 12-6-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ra các quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và ra lệnh khám xét nơi ở đối với Phan Đình Cương (58 tuổi, ở tổ dân phố Khánh Yên, thị trấn Lộc Hà), nguyên Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng, về hành vi “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, UBND huyện Lộc Hà đã có kết luận thanh tra, chỉ ra một số sai phạm về việc quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản… xảy ra tại xã Thạch Bằng.

Liên quan đến những sai phạm này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phan Đình Cương.