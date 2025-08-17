Khởi tố đối tượng lừa bán 16 người sang “tam giác vàng”

Với chiêu bài lương cao, được bao ăn ở, đi lại, đối tượng đã lừa hàng chục nạn nhân bán sang “tam giác vàng” ở Lào.

Ngày 17-8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Lý Văn Sang (sinh năm 1998, trú xã Cam Phục, tỉnh Nghệ An) về tội mua bán người.

Theo điều tra ban đầu, Lý Văn Sang là đối tượng từng có thời gian làm việc cho một công ty tại khu vực “tam giác vàng” ở Lào. Đầu năm 2024, sau khi trở về Việt Nam, Sang nảy sinh ý định lừa bán người dân sang “tam giác vàng” nhằm kiếm lời.

Để thực hiện hành vi, Sang cấu kết với các đối tượng bên kia biên giới thiết lập đường dây lừa bán công dân Việt Nam. Để bị hại tin tưởng, Sang đã thông tin tới nạn nhân việc công ty bên Lào đang cần tuyển nhân viên với mức lương 17 triệu đồng/tháng, bao ăn ở, đồng thời lo toàn bộ chi phí đi lại.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3-2024 đến nay, Lý Văn Sang đã lừa bán 16 người tại các xã Cam Phục và Con Cuông (tỉnh Nghệ An) sang các đặc khu “tam giác vàng” tại Lào.

Các nạn nhân bị Sang bán phải làm việc 17 tiếng/ngày với nhiệm vụ giả danh cơ quan nhà nước để lừa đảo công dân Việt Nam. Nếu ngày nào không lừa được tiền thì nạn nhân sẽ bị đánh đập, chích điện và không cho nhận lương. Nhiều người không chịu nổi áp lực công việc đã bỏ trốn về Việt Nam.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4-8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Cam Phục đồng chủ trì, phối hợp với Công an xã Anh Sơn (Nghệ An), Công an xã Phước Thành (thành phố Đà Nẵng) phá thành công chuyên án, bắt đối tượng Lý Văn Sang khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi hiểm trở thuộc xã Phước Thành.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An thông báo, ai là bị hại của Lý Văn Sang nhanh chóng liên hệ với đơn vị để phối hợp giải quyết.

DUY CƯỜNG