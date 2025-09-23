Khởi tố người bẫy chuột bằng điện khiến 2 thanh niên tử vong

Sáng 23-9, ông Lê Trung Hưng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quang Hoe (sinh năm 1946, trú tại thôn Phú Thiện, xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai) về tội “Giết người”.

Ông Hoe, 79 tuổi, bị khởi tố do tự ý mắc điện trên ruộng lúa bẫy chuột, khiến 2 thanh niên tử vong. Hiện, ông Hoe đang được cho tại ngoại.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: HP

Theo điều tra, từ năm 2023, ông Hoe nhiều lần dùng dây kẽm kéo điện từ công tơ gia đình xuống ruộng diệt chuột. Tối 16-9-2025, ông tiếp tục mắc điện mà không cảnh báo nguy hiểm.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 16-9, ba thanh niên đi săn chim qua khu vực ruộng lúa của nhà ông Hoe. Lúc này, các anh L.V.H. (sinh năm 1992) và anh Đ.P.T. (sinh năm 1992) không may vướng vào dây điện, bị giật tử vong.

Ngay sau vụ việc, các lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc. Ngày 19-9-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Hoe. Đến ngày 22-9-2025, VKSND tỉnh phê chuẩn các quyết định tố tụng.

Hiện trường ruộng lúa đặt bẫy chuột bằng điện khiến 2 thanh niên tử vong. Ảnh: HP

Qua vụ án, VKSND tỉnh Gia Lai đưa ra cảnh tỉnh đến người dân, sử dụng điện để bẫy chuột, bẫy thú là hành vi đặc biệt nguy hiểm, có thể gây chết người và sẽ bị xử lý hình sự về tội “Giết người”. Người dân cần lựa chọn biện pháp an toàn, đúng quy định để bảo vệ mùa màng, tuyệt đối không được tự ý mắc điện ra đồng ruộng, vườn rẫy.

NGỌC OAI