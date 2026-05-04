Khởi tố tài xế trong vụ cháy xe ở cây xăng khiến 2 người tử vong

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với tài xế liên quan vụ cháy xe ô tô tại cây xăng khiến 2 người tử vong, đồng thời tiếp tục làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện.

Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Nguyễn Duy An. Ảnh: CACC

Ngày 4-5, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (sinh năm 2002, trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý đối với Nguyễn Quốc Vin (sinh năm 1994, trú xã Thăng Điền) – chủ phương tiện liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Quốc Vin làm nghề kinh doanh cho thuê xe điện trẻ em, đã thu mua, sửa chữa và sạc nhiều pin, bình ắc quy để sử dụng.

Khoảng 14 giờ ngày 1-5, Vin nhờ Võ Nguyễn Duy An điều khiển xe ô tô BKS 92A-265.xx chở theo T.H.T. (sinh năm 2009) và D.A.K. (sinh năm 2010) cùng số pin, ắc quy đã sạc đầy từ tiệm ở thôn Tú Nghĩa đến kho tại phường An Thắng.

Đến khoảng 15 giờ 20 phút, khi xe dừng tại trụ bơm xăng số 1, cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) để tiếp nhiên liệu, An vẫn để xe nổ máy và rời khỏi xe. Trong lúc nhân viên cây xăng chuẩn bị bơm xăng, phần cốp phía sau xe bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội.

Sau khi dập lửa, lực lượng tham gia chữa cháy phát hiện T.H.T. và D.A.K. đã tử vong trong xe. Vụ việc khiến xe ô tô bị cháy trơ khung, toàn bộ nội thất bị thiêu rụi, 1 trụ bơm xăng bị cháy hoàn toàn.

Quá trình điều tra, công an xác định số pin, ắc quy được vận chuyển với số lượng lớn, sạc đầy nhưng không bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, dẫn đến nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao.

Hiện vụ án đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

PHẠM NGA