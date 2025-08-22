Khởi tố vụ án buôn bán khí cười tại cơ sở 90’s House

Ngày 22-8, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng liên quan hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N 2 O (thường được gọi là khí cười) tại một cơ sở kinh doanh ở phường Bến Thành.

Cụ thể, ngày 14-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N₂O tại cơ sở 90’s House, địa chỉ 90 - 92 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành.

Trước đó, lúc 22 giờ 40 phút ngày 1-8, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Bến Thành kiểm tra hành chính cơ sở này, phát hiện tại nhiều phòng “VIP” nhân viên đang phục vụ khách hít khí cười bằng bóng cao su. Tang vật thu giữ gồm 27 bình kim loại loại 3kg chứa khí N₂O, hơn 10.250 quả bóng cao su đã và chưa sử dụng cùng nhiều máy móc liên quan.

Các tang vật thu giữ tại cơ sở trên. Ảnh: CA

Điều tra ban đầu cho thấy hoạt động mua bán khí cười được tổ chức tinh vi, khép kín: sản phẩm được mã hóa trên phần mềm bán hàng dưới dạng đồ uống, combo; khách chỉ được phục vụ kín ở tầng 6 và 7; tiền thanh toán bằng nhiều hình thức, trong đó có chuyển khoản vào tài khoản cá nhân; các giao dịch được quản lý, báo cáo qua nhóm Zalo. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an TPHCM đã xác định và làm rõ vai trò của nhiều đối tượng trong đường dây này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng gồm: Du Nguyễn Gia Hoài Thương (quản lý tổng, điều hành trực tiếp); Hà Trí Nguyên (giám sát, phân công nhân viên); Nguyễn Ngọc Ân (tổ trưởng phục vụ, phân phối đơn hàng khí cười); Nguyễn Hà Minh Thy (thu ngân, quản lý doanh thu); Đặng Hoàng Phong (quản lý kho khí N₂O); Nguyễn Ngọc Anh Tiền (vận chuyển bình khí); cùng các nhân viên phục vụ trực tiếp bơm khí cho khách là Bùi Như Quỳnh, Vương Lê Hoàng, Nguyễn Quốc Thái và Võ Thành Long. Ngoài ra, nhiều cá nhân khác có liên quan cũng đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo các văn bản pháp luật hiện hành, khí N₂O là hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, tuyệt đối không được phép sử dụng cho người. Việc mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng khí cười là hành vi bị cấm, mọi hành vi buôn bán, tàng trữ, tổ chức cho người khác sử dụng khí N₂O hoặc tiếp tay cho hoạt động này đều sẽ bị xử lý nghiêm theo Điều 190 Bộ luật Hình sự. Không chỉ người tổ chức, điều hành, mà cả những cá nhân tham gia tiếp tay như quản lý, thu ngân, kho, nhân viên vận chuyển, phục vụ… đều phải chịu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. Công an TPHCM đề nghị người dân tuyệt đối không sử dụng khí cười; khi phát hiện hành vi buôn bán, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng khí N₂O, đề nghị kịp thời báo tin cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

THU HOÀI