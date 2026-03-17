Nghi án người đàn ông tự phóng hỏa sau mâu thuẫn gia đình

Ngày 17-3, Công an xã Vĩnh Lộc (TPHCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ cháy nhà nghi do người chồng phóng hỏa sau mâu thuẫn với vợ.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 3 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng lên từ căn nhà trong hẻm thuộc ấp 68, xã Vĩnh Lộc, nên hô hoán và tìm cách phá cửa dập lửa, ứng cứu người bên trong.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 20 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TPHCM, phối hợp Công an xã Vĩnh Lộc đến hiện trường dập lửa.

Theo cơ quan chức năng, căn nhà xảy ra cháy là nơi ở của gia đình ông P.N.P. (53 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc). Đám cháy bùng phát tại căn gác của căn nhà.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ông P. nằm trong nhà vệ sinh ở tầng trệt với nhiều vết bỏng trên hai tay và ngực, tinh thần không ổn định.

Người dân địa phương cho biết, trước thời điểm cháy, ông P. và vợ là bà G. có mâu thuẫn, cự cãi. Khi bà G. đang ngủ trên gác thì phát hiện ông P. để quần áo ở cầu thang, dùng dây kim loại buộc tay nắm cửa rồi châm lửa đốt.

Bà G. cùng hai con trai vội trèo qua cửa sổ, chạy ra ban công thoát thân.

Vụ việc khiến bà G. bị bỏng tay, chân và bụng; một người con trai bị bỏng hai tay và chân trái. Các nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu.

KIẾN VĂN